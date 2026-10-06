Προσλήψεις αναπληρωτών: «Κλειδώνει» εμβόλιμη φάση πριν από την Γ’ – Το πιθανό χρονοδιάγραμμα

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Νέα ενδιάμεση φάση προσλήψεων αναπληρωτών, η λεγόμενη Β2, φαίνεται να δρομολογείται πριν από την επόμενη μεγάλη φάση, καθώς εστάλη εγκύκλιος για την καταγραφή κενών σε ΤΥ-ΖΕΠ και ΥΜΕΠΑΛ, αλλά και κενών που προέκυψαν από μη αναλήψεις της Β΄ φάσης.

Η διαδικασία καταγραφής ολοκληρώνεται έως τις 8 Οκτωβρίου, ενώ σύμφωνα με εκτίμηση η Β2 θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στις 13 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iPaideia, μια νέα, ενδιάμεση φάση προσλήψεων αναπληρωτών φαίνεται να δρομολογείται, καθώς εστάλη εγκύκλιος για την καταγραφή κενών σε ΤΥ-ΖΕΠ και ΥΜΕΠΑΛ, αλλά και κενών που έχουν προκύψει από μη αναλήψεις υπηρεσίας μετά τη Β΄ φάση.

Η νέα διαδικασία ενισχύει το σενάριο μιας εμβόλιμης φάσης πριν από την επόμενη μεγάλη φάση προσλήψεων, με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να καλούνται να ολοκληρώσουν την καταγραφή έως τις 7 Οκτωβρίου και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έως τις 8 Οκτωβρίου.

Τι θα περιλαμβάνει η Β2 φάση

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η Β2 δεν αφορά μόνο μία κατηγορία αναγκών, αλλά ένα σύνολο κενών που πρέπει να καλυφθούν πριν από την επόμενη φάση.

Συγκεκριμένα, σε αυτή αναμένεται να περιλαμβάνονται κενά που προέκυψαν από μη αναλήψεις της Β΄ φάσης, ανελαστικά κενά, καθώς και ανάγκες για ΤΥ-ΖΕΠ και ΥΜΕΠΑΛ.

Η αποστολή της εγκυκλίου για την καταγραφή των συγκεκριμένων αναγκών αποτελεί το νεότερο δεδομένο στη διαδικασία και ενισχύει την εκτίμηση ότι θα μεσολαβήσει νέα φάση προσλήψεων πριν από την επόμενη ευρύτερη διαδικασία.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες

Η πρώτη προθεσμία είναι η 7η Οκτωβρίου, έως την οποία προβλέπεται να γίνει η καταγραφή των κενών από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ακολουθεί η 8η Οκτωβρίου για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ώστε να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας.

Το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί αποτελεί εκτίμηση και όχι επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας. Με βάση αυτή, η διενέργεια της φάσης Β2+ τοποθετείται στις 13 Οκτωβρίου.

Στη συνέχεια, η καταχώρηση των κενών εκτιμάται ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου και η επιλογή των υποψηφίων στις 15 Οκτωβρίου.

Εφόσον ακολουθηθεί το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η ανακοίνωση και η τοποθέτηση των αναπληρωτών εκτιμάται για τις 16 Οκτωβρίου, ενώ η ανάληψη υπηρεσίας τοποθετείται στις 19 και 20 Οκτωβρίου.

Το πιθανό χρονοδιάγραμμα της Β2

7 Οκτωβρίου: Καταγραφή κενών από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

8 Οκτωβρίου: Ολοκλήρωση της διαδικασίας από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

13 Οκτωβρίου: Εκτιμώμενη διενέργεια της Β2 φάσης.

14 Οκτωβρίου: Εκτιμώμενη καταχώρηση κενών.

15 Οκτωβρίου: Εκτιμώμενη επιλογή υποψηφίων.

16 Οκτωβρίου: Εκτιμώμενη ανακοίνωση και τοποθέτηση.

19-20 Οκτωβρίου: Εκτιμώμενη ανάληψη υπηρεσίας.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι οι προθεσμίες καταγραφής των κενών αποτελούν το νέο δεδομένο, ενώ οι ημερομηνίες που ακολουθούν για τη Β2 αποτελούν εκτίμηση και μένει να φανεί εάν θα επιβεβαιωθούν από την εξέλιξη της διαδικασίας.