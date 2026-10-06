Προσλήψεις αναπληρωτών: «Η επόμενη φάση πρέπει να έρθει νωρίτερα» – «Τα κενά δεν εξαφανίζονται επειδή δεν δηλώνονται»

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Την επίσπευση της επόμενης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών ζητά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής, επισημαίνοντας ότι κενά εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία παρά τις περίπου 6.500 προσλήψεις της Β΄ φάσης. «Η κάλυψή τους δεν μπορεί να περιμένει», τονίζει, ζητώντας παράλληλα ουσιαστική και μόνιμη ενίσχυση του κλάδου ΠΕ86.

Να επισπευσθεί η επόμενη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, ώστε να καλυφθούν άμεσα τα πραγματικά κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία, ζητά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΑ.Σ.Ε.Π.). Ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι, παρά τις περίπου 6.500 επιπλέον προσλήψεις αναπληρωτών στη Β΄ φάση, σημαντικές ανάγκες παρέμεναν μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ενώ ζητά ειδικά ουσιαστική και μόνιμη ενίσχυση του κλάδου ΠΕ86.

Με κεντρικό σύνθημα «Κανένα κενό ακάλυπτο – Οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία τώρα», ο ΠΑ.Σ.Ε.Π. υποστηρίζει ότι η στελέχωση της δημόσιας εκπαίδευσης δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μία διαρκής διαχείριση ελλείψεων, με εκπαιδευτικούς να φτάνουν στις σχολικές μονάδες σε διαδοχικές φάσεις και εβδομάδες μετά την έναρξη των μαθημάτων.

«Τα κενά δεν εξαφανίζονται επειδή δεν δηλώνονται»

Ο Σύλλογος ζητά την πλήρη, άμεση και διαφανή καταγραφή των πραγματικών λειτουργικών κενών ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, βαθμίδα και ειδικότητα, επιμένοντας ότι οι ανάγκες δεν παύουν να υπάρχουν επειδή αντιμετωπίζονται προσωρινά με άλλους τρόπους.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ένα κενό δεν παύει να υπάρχει επειδή καλύπτεται προσωρινά με υπερωρίες, επειδή ένας εκπαιδευτικός μετακινείται συνεχώς μεταξύ διαφορετικών σχολικών μονάδων ή επειδή οι ώρες κατανέμονται μέσω αναθέσεων προκειμένου να «βγει» το πρόγραμμα.

«Τα κενά δεν εξαφανίζονται επειδή δεν δηλώνονται», σημειώνει ο ΠΑ.Σ.Ε.Π., ζητώντας να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες πιστώσεις ώστε τα σχολεία να στελεχωθούν με το προσωπικό που πραγματικά χρειάζονται.

«Η επόμενη φάση πρέπει να έρθει νωρίτερα»

Κεντρικό αίτημα της παρέμβασης αποτελεί η επίσπευση της επόμενης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών.

Ο ΠΑ.Σ.Ε.Π. τονίζει ότι κάθε ημέρα καθυστέρησης έχει πραγματικό αντίκτυπο στη λειτουργία των σχολείων, στους μαθητές αλλά και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

«Δεν μπορεί η εκπαιδευτική κοινότητα να περιμένει κάθε φορά την επόμενη φάση προσλήψεων για να αντιμετωπιστούν ανάγκες που είναι ήδη γνωστές», επισημαίνει.

Για τον λόγο αυτό ζητά η διαδικασία να κινηθεί νωρίτερα και ταχύτερα, με βάση τα πραγματικά κενά που εξακολουθούν να υφίστανται μετά τις προηγούμενες τοποθετήσεις, ώστε οι εκπαιδευτικοί να φτάσουν το συντομότερο στις σχολικές μονάδες όπου υπάρχουν ανάγκες.

ΠΕ86: «Η αντίφαση γίνεται πλέον εμφανής»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο ΠΕ86, με τον Σύλλογο να αναδεικνύει αυτό που χαρακτηρίζει ως αντίφαση ανάμεσα στις εξαγγελίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης και στη στελέχωση των σχολείων με εκπαιδευτικούς Πληροφορικής.

Όπως σημειώνει, από τη μία πλευρά η Πολιτεία θέτει στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής πολιτικής την Τεχνητή Νοημοσύνη, τις ψηφιακές δεξιότητες, τη ρομποτική, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις νέες τεχνολογίες και, από την άλλη, ανάγκες στελέχωσης με εκπαιδευτικούς ΠΕ86 εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται σε σημαντικό βαθμό μέσω αναπληρώσεων, μετακινήσεων και διοικητικών διευθετήσεων.

«Ψηφιακή εκπαίδευση χωρίς επαρκή στελέχωση με εκπαιδευτικούς Πληροφορικής δεν μπορεί να υπάρξει», υπογραμμίζει.

Σύμφωνα με τον ΠΑ.Σ.Ε.Π., ο εξοπλισμός, οι διαδραστικοί πίνακες, τα εργαστήρια και οι ψηφιακές πλατφόρμες αποτελούν εργαλεία, τα οποία αποκτούν εκπαιδευτική αξία μέσα από τους ανθρώπους που τα αξιοποιούν παιδαγωγικά και διδάσκουν στους μαθητές πώς να χρησιμοποιούν και να κατανοούν την τεχνολογία.

Τι ζητούν για τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ζητά την άμεση κάλυψη όλων των πραγματικών λειτουργικών κενών ΠΕ86 και την επίσπευση της επόμενης φάσης προσλήψεων.

Παράλληλα, ζητά πλήρη και διαφανή καταγραφή των κενών χωρίς, όπως αναφέρει, «τεχνητή μείωσή» τους μέσω υπερωριών, μετακινήσεων και αναθέσεων, καθώς και πλήρη αξιοποίηση των υφιστάμενων οργανικών κενών και δημιουργία νέων οργανικών θέσεων όπου οι ανάγκες είναι σταθερές και επαναλαμβανόμενες.

Στο ίδιο πλαίσιο θέτει ως αίτημα έναν σχεδιασμό μόνιμης ενίσχυσης του κλάδου, ώστε πάγιες εκπαιδευτικές ανάγκες να μην αντιμετωπίζονται διαρκώς ως προσωρινές.

Ο ΠΑ.Σ.Ε.Π. επισημαίνει ότι όταν οι ίδιες ανάγκες εμφανίζονται ξανά κάθε σχολική χρονιά δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται έκτακτες, σημειώνοντας ότι η αναπλήρωση είναι απαραίτητη για πραγματικά προσωρινές και απρόβλεπτες ανάγκες, αλλά δεν μπορεί να μετατρέπεται σε μόνιμο τρόπο κάλυψης σταθερών αναγκών του δημόσιου σχολείου.

Κατά τον Σύλλογο, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός πρέπει να ξεκινά από τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων και όχι από το πόσες από αυτές μπορούν να καλυφθούν από τις εκάστοτε διαθέσιμες πιστώσεις.

«Πρώτα καταγράφουμε τις ανάγκες. Μετά εξασφαλίζουμε το προσωπικό και τις πιστώσεις που απαιτούνται για να καλυφθούν. Όχι το αντίστροφο», αναφέρει.

Η ανακοίνωση καταλήγει με ακόμη πιο αιχμηρή αναφορά στην Πληροφορική: «Η Πληροφορική δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται στρατηγικής σημασίας στις εξαγγελίες και να αντιμετωπίζεται ως δημοσιονομικό κόστος όταν έρχεται η ώρα της στελέχωσης».

«Τα κενά υπάρχουν. Οι ανάγκες είναι πραγματικές. Η κάλυψή τους δεν μπορεί να περιμένει», τονίζει ο ΠΑ.Σ.Ε.Π., ζητώντας η επόμενη φάση προσλήψεων να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό και ο κλάδος ΠΕ86 να ενισχυθεί ουσιαστικά και μόνιμα.