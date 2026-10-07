Παιδιά με αναπηρία στο «περίμενε» για σχολικό νοσηλευτή: Οι τραγικές ελλείψεις που άφησε πίσω της η Β’ φάση

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Σοβαρές καταγγελίες γονέων παιδιών με αναπηρία έρχονται από διαφορετικές περιοχές της χώρας για μαθητές που, όπως αναφέρουν, εξακολουθούν να πηγαίνουν σχολείο χωρίς τον σχολικό νοσηλευτή που χρειάζονται.

Γονείς μιλούν στο iPaideia.gr για θέσεις που παραμένουν κενές ακόμη και μετά τη Β΄ φάση προσλήψεων και περιγράφουν τον καθημερινό φόβο για την ασφάλεια των παιδιών τους .

Παιδιά με αναπηρία εξακολουθούν να πηγαίνουν στο σχολείο χωρίς τον σχολικό νοσηλευτή που χρειάζονται, σύμφωνα με σοβαρές καταγγελίες γονέων από διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Οι ίδιοι περιγράφουν περιπτώσεις μαθητών που παραμένουν ακάλυπτοι ακόμη και μετά τη Β΄ φάση, θέσεις που έμειναν κενές και οικογένειες που αναζητούν απαντήσεις, ενώ σε μία περίπτωση μητέρα προαναγγέλλει ακόμη και εξώδικο με κοινοποίηση στην Εισαγγελία, υποστηρίζοντας ότι το παιδί της εκτίθεται σε κίνδυνο.

Οι μαρτυρίες που συγκεντρώνονται από γονείς παιδιών με αναπηρία αποτυπώνουν ένα πρόβλημα που, όπως καταγγέλλουν, δεν περιορίζεται σε μία σχολική μονάδα ή μία περιοχή. Από τη Λάρισα μέχρι νησί των Δωδεκανήσων, οικογένειες αναφέρουν ότι εξακολουθούν να περιμένουν τον σχολικό νοσηλευτή που έχει ανάγκη το παιδί τους.

Ιδιαίτερη αγωνία εκφράζεται για παιδιά των οποίων η κατάσταση της υγείας καθιστά, σύμφωνα με τους γονείς τους, αναγκαία την παρουσία νοσηλευτή κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.

«Παραιτηθείτε χθες» – Η οργισμένη καταγγελία προς το Υπουργείο Παιδείας

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, μητέρα παιδιού με αναπηρία στρέφεται ευθέως κατά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, ζητώντας να αναληφθεί η ευθύνη για τα παιδιά που, όπως καταγγέλλει, εξακολουθούν να βρίσκονται στα σχολεία χωρίς την αναγκαία νοσηλευτική υποστήριξη.

«Παραιτηθείτε χθες!», αναφέρει χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «καταστροφική διαχείριση του Υπουργείου Παιδείας με τους σχολικούς νοσηλευτές».

Η ίδια απευθύνεται ονομαστικά στην υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, θέτοντας το ερώτημα ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για τις συνέπειες που μπορεί, κατά την ίδια, να υπάρξουν από την απουσία σχολικού νοσηλευτή.

«Πού είναι οι νοσηλευτές των παιδιών μας στα σχολεία; Από πότε είναι τα παιδιά με αναπηρία πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας;», αναφέρει στην καταγγελία της.

«Πού είναι οι νοσηλευτές των παιδιών μας στα σχολεία;»

Μητέρα παιδιού με αναπηρία, η οποία βρίσκεται σε επικοινωνία και με άλλες οικογένειες, καταγγέλλει ότι πολλοί γονείς εξακολουθούν να περιμένουν την αντίστοιχη στήριξη για τα παιδιά τους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι γονείς, οι αιτήσεις για σχολικό νοσηλευτή κατατίθενται κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο και, μετά την έγκρισή τους, αποτυπώνονται τα κενά ανά περιοχή.

Οι ίδιοι καταγγέλλουν ότι παρά τη διαδικασία αυτή έχουν καλυφθεί ελάχιστα κενά, με αποτέλεσμα παιδιά που έχουν ανάγκη νοσηλευτικής υποστήριξης να εξακολουθούν να παραμένουν ακάλυπτα.

Μητέρα από τη Λάρισα αναφέρει ότι η επόμενη πρόσκληση στην περιοχή αναμένεται τον Νοέμβριο, εκφράζοντας παράλληλα την αγωνία της για το πόσα από τα παιδιά που περιμένουν θα καλυφθούν τελικά.

Η ίδια χαρακτηρίζει την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη για περιπτώσεις μαθητών με προβλήματα υγείας, κάνοντας ειδική αναφορά στα παιδιά με διαβήτη.

«Δεύτερη χρονιά χωρίς νοσηλευτή»

Οι καταγγελίες δεν σταματούν εκεί. Άλλος γονέας περιγράφει περίπτωση κατά την οποία είχε τοποθετηθεί νοσηλεύτρια κατά την Α΄ φάση, η οποία όμως δεν ανέλαβε λόγω άδειας κύησης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, στη Β΄ φάση η συγκεκριμένη θέση παρέμεινε κενή, με τον γονέα να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δεύτερη χρονιά χωρίς νοσηλευτή».

Η συγκεκριμένη μαρτυρία προστίθεται στις υπόλοιπες καταγγελίες οικογενειών που υποστηρίζουν ότι, παρά τις ανάγκες των παιδιών τους, η απαιτούμενη νοσηλευτική υποστήριξη δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί.

Μητέρα από τα Δωδεκάνησα: «Παίζουν με τις ζωές των παιδιών μας»

Ιδιαίτερα έντονη είναι και η καταγγελία μητέρας από νησί των Δωδεκανήσων, η οποία αναφέρει ότι το παιδί της βρίσκεται στο νηπιαγωγείο χωρίς σχολικό νοσηλευτή.

Όπως υποστηρίζει, το πρόβλημα υπήρχε ήδη από την προηγούμενη σχολική χρονιά, ενώ καταγγέλλει ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με μετακύλιση της ευθύνης μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η ίδια αναφέρει ακόμη ότι κατά τη Β΄ φάση ενημερώθηκε πως «δεν υπάρχουν πιστώσεις», παρουσιάζοντας τη συγκεκριμένη απάντηση ως παράλογη απέναντι σε μια ανάγκη που αφορά την ασφάλεια του παιδιού της.

«Παίζουν με τις ζωές των παιδιών μας και δεν μπορεί κανένας μας να το δεχτεί», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Προαναγγέλλει εξώδικο και κοινοποίηση στην Εισαγγελία

Η ίδια μητέρα δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει το ζήτημα και σε νομικό επίπεδο. Όπως αναφέρει, πρόκειται να αποστείλει εξώδικο, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, θα κοινοποιηθεί και στην Εισαγγελία, θέτοντας ζήτημα έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Πρόκειται για ισχυρισμό και νομική ενέργεια που προαναγγέλλεται από τη μητέρα και όχι για διαπίστωση αρμόδιας δικαστικής ή εισαγγελικής αρχής.

Καταγγελία και για πρόταση αλλαγής σχολείου

Ακόμη μία σοβαρή διάσταση θέτει μητέρα παιδιού με αναπηρία, η οποία καταγγέλλει ότι ως λύση μπορεί να προταθεί η μεταγραφή μαθητή ή μαθήτριας σε σχολείο όπου υπάρχει ήδη διαθέσιμος νοσηλευτής.

Η ίδια αντιδρά έντονα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να έχει παιδαγωγικό, ψυχικό, συναισθηματικό, χρονικό και οικονομικό κόστος για το παιδί και την οικογένειά του.

Θέτει, μάλιστα, ευθέως το ερώτημα ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για τις συνέπειες που μπορεί να υπάρξουν όταν ένα παιδί παραμένει στο σχολείο χωρίς την προβλεπόμενη νοσηλευτική υποστήριξη.

«Από πότε είναι τα παιδιά με αναπηρία πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας;»

Μέσα από τις καταγγελίες των οικογενειών αναδεικνύεται κυρίως η αίσθηση άνισης αντιμετώπισης των αναγκών των παιδιών τους.

«Πού είναι οι νοσηλευτές των παιδιών μας στα σχολεία; Από πότε είναι τα παιδιά με αναπηρία πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας;», αναφέρει χαρακτηριστικά μία από τις μητέρες, απευθύνοντας το ερώτημά της προς το Υπουργείο Παιδείας.

Οι γονείς ζητούν να καλυφθούν οι θέσεις σχολικών νοσηλευτών και να μη μείνουν παιδιά χωρίς την υποστήριξη που, όπως τονίζουν, είναι απαραίτητη για να μπορούν να βρίσκονται με ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον.

Το κοινό νήμα που συνδέει τις διαφορετικές μαρτυρίες είναι η αγωνία των οικογενειών για το τι συμβαίνει μέσα στις ώρες του σχολείου όταν ο νοσηλευτής που χρειάζεται το παιδί τους δεν βρίσκεται εκεί. Και αυτό είναι το ερώτημα για το οποίο οι γονείς ζητούν πλέον συγκεκριμένες απαντήσεις και άμεσες λύσεις.