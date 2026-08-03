Προσλήψεις στη ΣΤΑΣΥ: Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για θέσεις αορίστου χρόνου
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Μέχρι σήμερα στις 23:59 έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην προκήρυξη της Σταθερές Συγκοινωνίες Αθηνών Μονοπρόσωπη Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ Α.Ε.) για την κάλυψη 13 μόνιμων θέσεων εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων.
Οι προσλήψεις αφορούν την εταιρεία που διαχειρίζεται το Μετρό, τον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο και το Τραμ της Αθήνας.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων
Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας προσλήψεων της ΣΤΑΣΥ.
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Η πρόσβαση στην πλατφόρμα μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της εταιρείας, επιλέγοντας τον σύνδεσμο για την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προσλήψεων, είτε απευθείας από τη σχετική διαδικτυακή εφαρμογή.
Οι διαθέσιμες θέσεις
Η προκήρυξη αφορά συνολικά 13 θέσεις στις ακόλουθες ειδικότητες:
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών: 3 θέσεις
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών: 1 θέση
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών: 4 θέσεις
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών: 3 θέσεις
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών: 2 θέσεις
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Σχέση εργασίας
Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό της ΣΤΑΣΥ.
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