Επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ στους πυρόπληκτους – Στο 100% οι αποζημιώσεις κατοικιών

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Μέτρα οικονομικής στήριξης για τους κατοίκους που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Αττική και τη Βοιωτία προανήγγειλε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ανακοινώνοντας, μεταξύ άλλων, επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ, πλήρη αποζημίωση για τις κατεστραμμένες κατοικίες και έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υφυπουργός ανέφερε ότι για κατοικίες που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και κρίνονται προσωρινά ακατάλληλες για χρήση, θα χορηγείται επιδότηση ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας.

Αποζημιώσεις στο 100% για τις κατοικίες

Ο κ. Κατσαφάδος υπογράμμισε ότι η κρατική επιχορήγηση για την επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές θα καλύπτει πλέον το 100% του κόστους, τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες.

Όπως εξήγησε, μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών και την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, οι πληγέντες θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την αποζημίωσή τους περίπου έναν μήνα αργότερα.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι για κατοικίες που έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές προβλέπεται και έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με την οικοσκευή και τις βασικές βιοτικές ανάγκες.

Αυτοψίες και αποζημιώσεις για επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές ξεκινούν άμεσα από τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές.

Όπως ανέφερε, για την ταχεία καταβολή των αποζημιώσεων θα απαιτηθεί συνεργασία με τους δήμους, στους οποίους οι πληγέντες θα πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις.

Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές, ο κ. Κατσαφάδος δήλωσε ότι προβλέπεται αποζημίωση ύψους 70%, ενώ θα εφαρμοστεί και αναστολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Συλλυπητήρια για τους πυροσβέστες και αναφορά στην κλιματική κρίση

Ο υφυπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των πέντε πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση και συντριβή δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, χαρακτηρίζοντάς τους «ήρωες που έπεσαν στη μάχη απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα».

Παράλληλα, έκανε λόγο για μια «άνιση μάχη» απέναντι στην κλιματική κρίση, επισημαίνοντας ότι οι ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι που επικράτησαν τις προηγούμενες ημέρες δυσχέραναν σημαντικά την επιχειρησιακή αξιοποίηση των εναέριων μέσων, παρά τις δυνατότητες που διαθέτει η χώρα στον τομέα της αεροπυρόσβεσης.