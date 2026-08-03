Παλιές ταυτότητες: Τέλος στα ταξίδια στο εξωτερικό – Ποιοί χρειάζονται διαβατήριο

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Από τις 3 Αυγούστου 2026 οι παλαιές αστυνομικές ταυτότητες δεν γίνονται αποδεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όσους δεν έχουν εκδώσει νέο δελτίο να χρειάζονται διαβατήριο.

Οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες παύουν από σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, να γίνονται αποδεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι πολίτες που δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας θα πρέπει πλέον να διαθέτουν διαβατήριο για τα ταξίδια τους εκτός Ελλάδας. Η αλλαγή εφαρμόζεται βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού, μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας αντικατάστασης των παλαιών εγγράφων.

Περιορισμένη παράταση έως το 2027

Για τις παλαιές ταυτότητες έχει δοθεί παράταση έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027, η οποία, ωστόσο, δεν αφορά τη χρήση τους ως ταξιδιωτικών εγγράφων ή ως γενικών αποδεικτικών ταυτότητας.

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Μέχρι τότε θα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες που απαιτούν εξ αποστάσεως επιβεβαίωση των στοιχείων του πολίτη.

Η συγκεκριμένη παράταση δεν σημαίνει ότι οι παλαιές ταυτότητες διατηρούν πλήρη ισχύ για όλες τις συναλλαγές. Τουλάχιστον προς το παρόν, πάντως, η κατάργησή τους δεν επηρεάζει τις συναλλαγές με το ελληνικό Δημόσιο και τις διαδικασίες ταυτοποίησης στο εσωτερικό της χώρας.

Πώς κλείνεται το ραντεβού

Η αυξημένη ζήτηση έχει περιορίσει τα διαθέσιμα ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα. Ο προγραμματισμός γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, με βάση τη μόνιμη ή προσωρινή κατοικία του, και στη συνέχεια καθορίζει την ημέρα και την ώρα του ραντεβού.

Τα βασικά προσωπικά στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Μετά την ολοκλήρωση του αιτήματος αποστέλλεται ενημερωτικό email με τις απαραίτητες πληροφορίες.

Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του παλαιού δελτίου, ο πολίτης δεν ακολουθεί την ίδια ηλεκτρονική διαδικασία, αλλά πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Δικαιολογητικά και κόστος

Για την έκδοση του νέου δελτίου απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη. Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί στην υπηρεσία ή από πιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος την καταχωρίζει στην πλατφόρμα myPhoto του gov.gr.

Το ηλεκτρονικό παράβολο ανέρχεται σε 10 ευρώ, ενώ για τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών μειώνεται στα 5 ευρώ. Απαιτείται επίσης ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας, αξίας 0,50 ευρώ.

Κατά την παραλαβή της νέας ταυτότητας είναι υποχρεωτική η παράδοση του παλαιού δελτίου.

Οι διευκρινίσεις για τα προσωπικά δεδομένα

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει διευκρινίσει ότι οι νέες ταυτότητες δεν περιλαμβάνουν μηχανισμό γεωχωρικού εντοπισμού και δεν καταγράφουν τη θέση των πολιτών.

Στο νέο έγγραφο δεν αποθηκεύεται ο ΑΜΚΑ και δεν παρέχεται πρόσβαση σε ιατρικά δεδομένα, ενώ η αναγραφή της ομάδας αίματος είναι προαιρετική.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι το νέο δελτίο είναι εναρμονισμένο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και δεν προσβάλλει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Τι ισχύει για όσους δεν εκδώσουν νέα ταυτότητα

Όσοι δεν έχουν εκδώσει νέα αστυνομική ταυτότητα μετά τις 3 Αυγούστου 2026 δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν το παλιό δελτίο για ταξίδια στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για κάθε μετακίνηση στο εξωτερικό θα χρειάζονται διαβατήριο, έως ότου προχωρήσουν στην έκδοση της νέας ταυτότητας.