Προσλήψεις μόνο με απολυτήριο Γυμνασίου: Σε ποιόν δήμο

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Η προκήρυξη απευθύνεται σε υποψηφίους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και αφορά την ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών και Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων.

Προσλήψεις στον Δήμο Πατρέων: 203 θέσεις για την καθαριότητα σχολείων

Προσλήψεις στον Δήμο Πατρέων ανοίγουν για 203 άτομα, τα οποία θα απασχοληθούν στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων αρχίζει από σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026 και θα παραμείνει ανοικτή έως και την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που ορίζεται στην ανακοίνωση, καθώς οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω συστημένης ταχυδρομικής επιστολής.

Ποιους αφορά η νέα προκήρυξη

Οι 203 θέσεις προορίζονται για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πατρέων. Οι προσληφθέντες θα εργαστούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Έρχονται οι fast track προσλήψεις -Πώς θα γίνονται

Η ζητούμενη ειδικότητα είναι ΥΕ Καθαριστών – Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων. Η προκήρυξη αφορά αποφοίτους Γυμνασίου, οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία εφόσον υποβάλουν εμπρόθεσμα την προβλεπόμενη αίτηση.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων

Η διαδικασία ξεκινά στις 23 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 5 Αυγούστου 2026. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν θα είναι δυνατή η εμπρόθεσμη συμμετοχή στη συγκεκριμένη προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση που φέρει τον αριθμό 77318/22-7-2026. Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

Αποκλειστικά ταχυδρομικά η διαδικασία

Η κατάθεση των αιτήσεων δεν θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά ή με αυτοπρόσωπη παρουσία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αποστολή θα γίνεται αποκλειστικά ταχυδρομικά και με συστημένη επιστολή.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους στα γραφεία του Δήμου Πατρέων, στη διεύθυνση Μαιζώνος 19, Παλαιό Αρσάκειο, Τ.Κ. 26223, Νομός Αχαΐας.

Πού πρέπει να απευθύνεται ο φάκελος

Ο φάκελος της αίτησης θα πρέπει να απευθύνεται στη Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Πατρέων.

Ειδικότερα, παραλήπτης της αίτησης είναι το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διαδικασία των συγκεκριμένων προσλήψεων.

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