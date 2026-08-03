FinStart: Ψηφιακά εργαλεία, AI και βιωματική μάθηση στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση

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Ζαχαράκη: Νέο πρόγραμμα FinStart για την ανάπτυξη χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων σε 40.000 μαθητές

Μια νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού των μαθητών προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Με απόφαση της υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη, δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για το πρόγραμμα «FinStart: Χρηματοοικονομικές Δεξιότητες για τη Ζωή», συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ, το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘΑ 2026-2030.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 40.000 μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στοχεύει στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να κατανοούν το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον και να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις. Παράλληλα, προβλέπει τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, Συμβούλων Εκπαίδευσης και γονέων, ώστε η χρηματοοικονομική εκπαίδευση να υποστηρίζεται συνολικά από τη σχολική κοινότητα.

Τι δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη

Η υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι στόχος του προγράμματος είναι το σχολείο να προσφέρει στους μαθητές όχι μόνο γνώσεις αλλά και ουσιαστικές δεξιότητες ζωής.

Όπως σημείωσε, ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός αποτελεί πλέον βασικό εφόδιο για τους νέους, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται υπεύθυνα τα οικονομικά τους, να αναγνωρίζουν τους κινδύνους της ψηφιακής εποχής και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Η κ. Ζαχαράκη υπογράμμισε ακόμη ότι, μέσω του FinStart, το ΥΠΑΙΘΑ επενδύει σε μια σύγχρονη εκπαιδευτική προσέγγιση που αξιοποιεί την τεχνολογία, την καινοτομία και τη βιωματική μάθηση, με στόχο –όπως χαρακτηριστικά δήλωσε– να διαμορφώσει «πολίτες με κριτική σκέψη, υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση».

Οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι μαθητές

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι μαθητές θα εκπαιδευτούν ώστε να:

κατανοούν βασικές οικονομικές και χρηματοοικονομικές έννοιες,

διαχειρίζονται υπεύθυνα τα χρήματα και τους διαθέσιμους πόρους τους,

σχεδιάζουν προσωπικό και οικογενειακό προϋπολογισμό,

αξιολογούν εναλλακτικές οικονομικές επιλογές,

λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις,

αναγνωρίζουν κινδύνους που σχετίζονται με τις ψηφιακές συναλλαγές, την υπερχρέωση, τις οικονομικές απάτες και την παραπλανητική διαφήμιση.

Επιστημονική τεκμηρίωση και εκπαιδευτικές δράσεις

Το FinStart αναπτύσσεται σε δύο βασικούς άξονες.

Ο πρώτος αφορά την επιστημονική τεκμηρίωση, μέσω μελετών για το επίπεδο χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού των μαθητών, τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, τις πρακτικές των γονέων, την ενσωμάτωση σχετικών θεμάτων στο πρόγραμμα σπουδών, καθώς και την αξιολόγηση των πιλοτικών δράσεων και καλών πρακτικών.

Ο δεύτερος επικεντρώνεται στην ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων και δράσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης.

Τεχνητή Νοημοσύνη και ψηφιακά εργαλεία στη μάθηση

Σύμφωνα με την πρόσκληση, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

διαθεματικά εκπαιδευτικά σενάρια για Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο,

ψηφιακά παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων και προσομοιώσεις με αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης,

διαδραστικές εφαρμογές και ψηφιακά σενάρια μάθησης,

εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης απέναντι στη διαφήμιση και την κατανάλωση,

ψηφιακή πλατφόρμα με εργαλεία αυτοαξιολόγησης, τεστ γνώσεων και εφαρμογές σχεδιασμού προϋπολογισμού,

βιωματικά εργαστήρια,

μαθητικούς διαγωνισμούς και Οικονομική Ολυμπιάδα,

θερινά σχολεία,

δίκτυο σχολείων και μαθητών-πρεσβευτών χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού,

παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου μέσω podcasts και vidcasts.

Ο ρόλος εκπαιδευτικών και γονέων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα υποστηριχθούν με εκπαιδευτικό υλικό και μεθοδολογικά εργαλεία για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των σχετικών θεμάτων στη διδασκαλία.

Παράλληλα, οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης θα συμβάλουν στην παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διάχυση καλών πρακτικών, ενώ για τους γονείς προβλέπονται ενημερωτικές και συμμετοχικές δράσεις, με στόχο την ενίσχυση υγιών οικονομικών συνηθειών και στο οικογενειακό περιβάλλον.

Πιλοτική εφαρμογή και επέκταση

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά σε πιλοτική βάση και θα αξιολογείται συνεχώς ως προς την αποτελεσματικότητα και την παιδαγωγική του αξία. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αξιοποιηθούν για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού και τη σταδιακή επέκταση του FinStart σε περισσότερες σχολικές μονάδες.

Με τη συγκεκριμένη δράση, το Υπουργείο Παιδείας επιδιώκει να ενισχύσει τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό των μαθητών, συνδέοντας τη σχολική εκπαίδευση με δεξιότητες που σχετίζονται άμεσα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομικής και ψηφιακής πραγματικότητας.