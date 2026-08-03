Διορισμοί εκπαιδευτικών: Τα δικαιολογητικά για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας

Πίνακας περιεχομένων

Ο εκπαιδευτικός Γραβάνης Βασίλης δημοσίευσε ενδεικτική λίστα με τα πιθανώς απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ορκωμοσία και την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, επισημαίνοντας ότι κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης μπορεί να ζητήσει επιπλέον ή διαφορετικά έγγραφα.

Τα πιθανώς απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ορκωμοσία και την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών συγκέντρωσε σε σχετική ενημέρωσή του ο εκπαιδευτικός Γραβάνης Βασίλης, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για μια ενδεικτική λίστα και όχι για επίσημο κατάλογο που ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος, κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης μπορεί να ζητήσει επιπλέον ή ελαφρώς διαφορετικά δικαιολογητικά, γι’ αυτό και οι νεοδιόριστοι θα πρέπει να ενημερωθούν από την αρμόδια υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία και την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Ποια προσωπικά στοιχεία πιθανώς θα ζητηθούν

Στα δικαιολογητικά που πιθανώς θα απαιτηθούν περιλαμβάνονται φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, στοιχεία ΑΦΜ (με εκτύπωση από το Taxisnet), ΑΜΚΑ και αριθμός μητρώου ασφαλισμένου ή ΙΚΑ.

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Έτσι θα δηλώσετε περιοχές στο ΟΠΣΥΔ

Επίσης, ενδέχεται να ζητηθεί φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ή έγγραφο στο οποίο αναγράφεται το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μισθοδοσίας.

Πτυχία, προϋπηρεσία και ιατρικές γνωματεύσεις

Στην ενδεικτική λίστα περιλαμβάνονται ακόμη φωτοτυπία πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία, καθώς και μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι, μαζί με επίσημη μετάφραση και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται.

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Πότε ξεκινά η υποβολή για δηλώσεις περιοχών – Πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα

Ο Γεράσιμος Βασίλης αναφέρει επίσης ότι πιθανώς να ζητηθούν γνωματεύσεις παθολόγου και ψυχιάτρου, καθώς και βεβαίωση προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχει.

Πιστοποιητικά και υπηρεσιακά έγγραφα

Στα έγγραφα που ενδέχεται να απαιτηθούν συγκαταλέγονται αντίγραφο ποινικού μητρώου, το οποίο συνήθως αναζητείται αυτεπάγγελτα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό εντοπιότητας όπου απαιτείται.

Για τους άνδρες αναφέρεται επίσης το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α, ενώ σε περίπτωση προηγούμενης υπηρεσίας στο Δημόσιο μπορεί να ζητηθεί βεβαίωση πληρωμής κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ.

Υπεύθυνες δηλώσεις και έντυπα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με την ενημέρωση, πιθανώς να απαιτηθούν υπεύθυνες δηλώσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, την οικογενειακή κατάσταση, τη συνυπηρέτηση και τους μεταπτυχιακούς τίτλους.

Παράλληλα, οι νεοδιόριστοι ενδέχεται να χρειαστεί να συμπληρώσουν έντυπα που χορηγεί η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, όπως αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών και έντυπα για τη μισθοδοσία.

Ο Γραβάνης Βασίλης υπενθυμίζει ότι η συγκεκριμένη λίστα είναι ενδεικτική και ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επιβεβαιώνουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία πρόκειται να αναλάβουν υπηρεσία.