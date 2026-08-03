Δεκαπενταύγουστος: Τι ισχύει για μισθούς, ημερομίσθια και προσαύξηση 75%

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Ο Δεκαπενταύγουστος αποτελεί υποχρεωτική αργία, με την αμοιβή όσων εργαστούν στις 15 Αυγούστου να διαφοροποιείται ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής τους και το καθεστώς λειτουργίας της επιχείρησης.

Δεκαπενταύγουστος: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν την υποχρεωτική αργία

Ο Δεκαπενταύγουστος αναγνωρίζεται από τη νομοθεσία ως υποχρεωτική αργία για τους εργαζόμενους. Φέτος, η εορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου συμπίπτει με ημέρα Σάββατο, με διαφορετικούς κανόνες αμοιβής για όσους θα εργαστούν και για εκείνους που δεν θα απασχοληθούν.

Το ποσό που δικαιούται κάθε εργαζόμενος εξαρτάται από το αν αμείβεται με ημερομίσθιο ή με μηνιαίο μισθό, καθώς και από το αν η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις αργίες ή θα ανοίξει εκτάκτως στις 15 Αυγούστου.

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Τι λαμβάνουν όσοι δεν εργαστούν

Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά την αργία για λόγους που δεν οφείλονται στους ίδιους δικαιούνται το ημερομίσθιο που τους καταβάλλεται συνήθως.

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Για τους μισθωτούς με μηνιαίο μισθό που δεν θα εργαστούν στις 15 Αυγούστου δεν προβλέπεται πρόσθετη καταβολή, πέρα από τον κανονικό μηνιαίο μισθό τους.

Η αμοιβή των ημερομίσθιων που θα εργαστούν

Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο και θα απασχοληθούν την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου δικαιούνται το κανονικό ημερομίσθιό τους.

Επιπλέον, λαμβάνουν προσαύξηση 75%, η οποία υπολογίζεται με βάση το νόμιμο ημερομίσθιό τους.

Τι ισχύει για όσους λαμβάνουν μηνιαίο μισθό

Στις επιχειρήσεις που επιτρέπεται να λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις υποχρεωτικές αργίες, οι εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό δικαιούνται μόνο την προσαύξηση του 75%.

Η συγκεκριμένη προσαύξηση υπολογίζεται στο 1/25 του νόμιμου ημερήσιου μισθού, καθώς η βασική αμοιβή για την εργασία της ημέρας θεωρείται ότι έχει ήδη συμπεριληφθεί στον μηνιαίο μισθό.

Πρόσθετη αμοιβή όταν η επιχείρηση ανοίξει εκτάκτως

Διαφορετικό είναι το καθεστώς για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κανονικά κλειστές τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας, αλλά θα λειτουργήσουν εκτάκτως στις 15 Αυγούστου.

Σε αυτή την περίπτωση, οι εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό δικαιούνται την προσαύξηση 75%, υπολογισμένη στον νόμιμο ημερήσιο μισθό τους, καθώς και επιπλέον το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθού τους.