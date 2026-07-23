Προσλήψεις μέσω κινητού σε λίγα λεπτά για έκτακτες ανάγκες επιχειρήσεων – Όλη η διαδικασία

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Η νέα εφαρμογή «Ergani app» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τίθεται στη διάθεση των εργοδοτών, εισάγοντας μια νέα διαδικασία για την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε προσωπικό.

Μέσω της εφαρμογής, οι επιχειρήσεις μπορούν να προχωρούν σε αναγγελίες πρόσληψης απευθείας από το κινητό τους τηλέφωνο, με συμβάσεις διάρκειας έως δύο ημερών.

Παράλληλα, αναβαθμίζεται και η εφαρμογή «myErgani app» για τους εργαζομένους, οι οποίοι αποκτούν τη δυνατότητα να ενημερώνονται άμεσα για τις νέες συμβάσεις, να ελέγχουν τους όρους τους και να τις αποδέχονται ψηφιακά.

Πώς λειτουργεί η νέα διαδικασία

Η νέα εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών μιας επιχείρησης, όπως η κάλυψη προσωρινών κενών ή η διαχείριση αυξημένου φόρτου εργασίας. Η δυνατότητα αυτή προβλέφθηκε στον νόμο 5239/25 «Δίκαιη Εργασία για Όλους».

Ο εργοδότης, μέσω του «Ergani app», καταχωρίζει τα βασικά στοιχεία της σύμβασης, όπως την ειδικότητα, τις ημέρες και ώρες εργασίας, την αμοιβή και τα ασφαλιστικά δεδομένα. Στη συνέχεια, ο εργαζόμενος ενημερώνεται μέσω της αναβαθμισμένης εφαρμογής «myErgani app» και, εφόσον συμφωνεί με τους όρους, προχωρά στην ψηφιακή αποδοχή της σύμβασης.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η σύμβαση υποβάλλεται οριστικά και το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» ενημερώνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον ενέργειες για την έναρξη και τη λήξη της απασχόλησης.

Μία ενιαία δήλωση για τρεις διαδικασίες

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η νέα διαδικασία συγκεντρώνει σε μία ενιαία δήλωση τρεις επιμέρους ενέργειες: την Αναγγελία Έναρξης Εργασίας, τη Δήλωση Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας και την Αναγγελία Λύσης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής του πραγματικού χρόνου εργασίας, ενώ ενισχύεται η προστασία των εργαζομένων μέσα από τη διαφανή και πλήρως ψηφιακή διαχείριση των συμβάσεων.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε ότι με το «Ergani app» οι επιχειρήσεις αποκτούν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να καλύπτουν έκτακτες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό οποιαδήποτε στιγμή, μέσω του κινητού τους τηλεφώνου.

Όπως ανέφερε, η νέα εφαρμογή συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην επιτάχυνση των διαδικασιών και στην ενίσχυση της διαφάνειας, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την πλήρη καταγραφή του χρόνου εργασίας και αυξάνει την προστασία των εργαζομένων.

Οι εφαρμογές «Ergani app» για εργοδότες και «myErgani app» για εργαζομένους διατίθενται δωρεάν μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων App Store και Google Play.