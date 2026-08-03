Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοί πληρώνονται έως τις 7 Αυγούστου
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Πληρωμές συνολικού ύψους 140,94 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, με 192.717 δικαιούχους να λαμβάνουν συντάξεις, επιδόματα, παροχές, εφάπαξ και ενισχύσεις απασχόλησης.
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Συνολικά 140.944.067,30 ευρώ πρόκειται να καταβληθούν τις επόμενες ημέρες από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών προς 192.717 δικαιούχους.
Οι καταβολές αφορούν επιδόματα, ασφαλιστικές παροχές, εφάπαξ, δωρόσημο, άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.
Οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό:
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Στις 3 Αυγούστου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για την πληρωμή των εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ μηνός Αυγούστου 2026.
Στις 5 Αυγούστου θα καταβληθούν 14.169.339,03 ευρώ σε 27.267 δικαιούχους για ασφαλιστικές παροχές.
Από 3 έως και 7 Αυγούστου θα διατεθούν 15.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για την καταβολή εφάπαξ.
Στις 6 Αυγούστου θα καταβληθούν 57.476.728,27 ευρώ σε 91.450 δικαιούχους για το δωρόσημο του β΄ εξαμήνου 2026.
Οι καταβολές της ΔΥΠΑ
Από τη ΔΥΠΑ προγραμματίζονται οι ακόλουθες πληρωμές:
23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.
12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για την καταβολή της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.
19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
Με τις συγκεκριμένες καταβολές, e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ συνεχίζουν το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών για τον Αύγουστο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών και κοινωνικών παροχών.
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