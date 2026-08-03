Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοί πληρώνονται έως τις 7 Αυγούστου

Μέτρα οικονομικής στήριξης για τους κατοίκους που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Αττική και τη Βοιωτία προανήγγειλε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ανακοινώνοντας, μεταξύ άλλων, επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ, πλήρη αποζημίωση για τις κατεστραμμένες κατοικίες και έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις.