ΔΕΘ: Οι φορολογικές αλλαγές που εξετάζονται για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις

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Η κυβέρνηση εξετάζει πακέτο παρεμβάσεων για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενόψει ΔΕΘ, με τις αλλαγές στην τεκμαρτή φορολόγηση, την προκαταβολή φόρου και το τέλος επιτηδεύματος να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Οι φορολογικές αλλαγές που εξετάζονται ενόψει ΔΕΘ

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, καθώς εξετάζεται ένα πλέγμα παρεμβάσεων στη φορολογία και στη λειτουργία της αγοράς.

Σύμφωνα με την έντυπη έκδοση του «Βήματος», το οικονομικό επιτελείο επιδιώκει να περιορίσει τις αντιδράσεις που προκάλεσε η εφαρμογή του τεκμαρτού υπολογισμού των κερδών των επαγγελματιών, αναζητώντας παράλληλα μέτρα με ευρύτερη κοινωνική και επαγγελματική στόχευση.

Στα 1,5 δισ. ευρώ το πακέτο που εξετάζεται

Οι διαβουλεύσεις με εκπροσώπους της οικονομικής και κοινωνικής ζωής βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με βιομηχανίες, επιμελητήρια, εμπορικούς συλλόγους, συνταξιούχους και κοινωνικούς φορείς σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, εξετάζονται τα αιτήματα και το δημοσιονομικό τους κόστος, με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις να τοποθετούν το πακέτο της ΔΕΘ περίπου στα 1,5 δισ. ευρώ, με παρεμβάσεις που ενδέχεται να αναπτυχθούν σε ορίζοντα τετραετίας.

Στο τελικό μείγμα δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί πλήρως ο παράγοντας της ενέργειας, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν αβεβαιότητα ως προς τις πιθανές ανάγκες που μπορεί να προκύψουν.

Προτεραιότητα στους επαγγελματίες και στη μεσαία τάξη

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο σχεδιασμός κινείται προς δύο βασικές κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά τη διεύρυνση της κοινωνικής εμβέλειας των μέτρων, ώστε να καλυφθούν ομάδες που θεωρούν ότι έχουν επιβαρυνθεί από προηγούμενες αποφάσεις.

Η δεύτερη αφορά την ιδιαίτερη έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες, με την κυβέρνηση να εξετάζει τρόπους επαναπροσέγγισης του συγκεκριμένου κοινού.

Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι η ικανοποίηση σημαντικού μέρους των αιτημάτων τους θα μπορούσε να έχει και άμεσο πολιτικό όφελος για τη Νέα Δημοκρατία.

Η εξίσωση τεκμηρίων και προκαταβολής φόρου

Κεντρικό σημείο των συζητήσεων είναι η σχέση ανάμεσα στις αλλαγές στην τεκμαρτή φορολόγηση και στη μείωση της προκαταβολής φόρου.

Ενώ αρχικά θεωρούνταν πιθανή μια σημαντική μείωση της προκαταβολής, πλέον διατυπώνονται δεύτερες σκέψεις, καθώς ένα γενναίο «κούρεμα» των τεκμηρίων υπολογίζεται ότι θα μπορούσε να μειώσει τα δημόσια έσοδα κατά 200 έως 300 εκατ. ευρώ, από περίπου 500 εκατ. ευρώ που αποδίδει σήμερα το σύστημα.

Κατά συνέπεια, το οικονομικό επιτελείο καλείται να επιλέξει το μέγεθος των παρεμβάσεων, καθώς θεωρείται δύσκολο να συνδυαστούν μια δραστική μείωση της προκαταβολής φόρου με γενικευμένη κατάργηση ή μεγάλη περικοπή των τεκμηρίων.

Τα σενάρια για το τέλος επιτηδεύματος

Στο τραπέζι βρίσκονται και αλλαγές στο τέλος επιτηδεύματος, το οποίο συνεχίζει να επιβαρύνει τις επιχειρήσεις.

Μία από τις προτάσεις που εξετάζονται προβλέπει τη σύνδεσή του με την οικονομική εικόνα κάθε εταιρείας. Με βάση αυτό το σενάριο, το τέλος θα μπορούσε να καταργηθεί για τις επιχειρήσεις που εμφανίζουν κέρδη και καταβάλλουν φόρους, αλλά να διατηρηθεί για όσες δηλώνουν ζημιές.

Παρότι αρχικά υπήρχαν προσδοκίες για πλήρη κατάργησή του, οι δημοσιονομικές επιφυλάξεις παραμένουν. Ακόμη και εάν προκριθεί η κατάργηση, ενδέχεται να εφαρμοστεί σταδιακά σε βάθος τετραετίας.

Περιορισμένες πιθανότητες για νέα μείωση στα ενοίκια

Μικρότερες εμφανίζονται οι πιθανότητες για περαιτέρω μείωση της φορολογίας των εισοδημάτων από ενοίκια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το δημοσίευμα, οι δηλώσεις των ιδιοκτητών εξακολουθούν να εμφανίζουν χαμηλά μισθώματα, γεγονός που απομακρύνει προς το παρόν το συγκεκριμένο μέτρο από τις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες.

Αντίστοιχα, δεν αναμένεται αποκλιμάκωση στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για καύσιμα, τσιγάρα και ποτά ή γενικότερη μείωση του ΦΠΑ, με εξαίρεση το ενδεχόμενο παρέμβασης στον ΦΠΑ του καφέ.

Εκτός σχεδιασμού ο ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός

Το αίτημα για τη δημιουργία ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού, μέσω του οποίου θα πληρώνονται λειτουργικές δαπάνες, ενοίκια και λογαριασμοί, προβληματίζει το οικονομικό επιτελείο.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν εξετάζεται στην παρούσα φάση η εφαρμογή του, καθώς υπάρχουν ανησυχίες ότι θα μπορούσε να επηρεάσει την ομαλή πληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων.

Αντίθετα, εξετάζονται παρεμβάσεις για τη μείωση των καθυστερήσεων στις επιστροφές φόρων, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ.

Στο επίκεντρο η «συνεπής επιχειρηματικότητα»

Μία ακόμη κατεύθυνση που εξετάζεται αφορά την επιβράβευση της φορολογικής και οικονομικής συνέπειας.

Στο κυβερνητικό επιτελείο συζητούνται παρεμβάσεις που θα στοχεύουν σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που τηρούν τις ρυθμίσεις και τις υποχρεώσεις τους, ακολουθώντας τη λογική προηγούμενων ρυθμίσεων που επιβράβευσαν συνεπείς οφειλέτες.

Οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη ληφθεί και όλα τα σενάρια παραμένουν μέρος μιας δύσκολης δημοσιονομικής και πολιτικής εξίσωσης, η οποία, σύμφωνα με το «Βήμα», θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί έως τα τέλη Αυγούστου.