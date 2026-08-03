Αναβαθμίζεται η φοιτητική μέριμνα με νέες εστίες και εκσυγχρονισμό υποδομών – Όλο το σχέδιο

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός του υπουργείου Παιδείας για την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, με επίκεντρο τη δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών και την αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων σε πανεπιστήμια ολόκληρης της χώρας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις για την αύξηση της διαθεσιμότητας φοιτητικής στέγης, αλλά και για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης χιλιάδων φοιτητών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί από το υπουργείο Παιδείας, προβλέπεται η κατασκευή περίπου 8.600 νέων κλινών μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με συνολικό προϋπολογισμό 737,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, δρομολογείται πρόγραμμα ύψους άνω των 220 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση φοιτητικών εστιών σε διάφορες περιοχές της χώρας.

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Οι νέες εστίες θα κατασκευαστούν σε πανεπιστήμια της Κρήτης, της Θεσσαλίας, της Θράκης, της Δυτικής Μακεδονίας, της Δυτικής Αττικής και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ενώ παράλληλα προχωρούν εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού σε υφιστάμενες εστίες στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τα Ιωάννινα, την Ξάνθη, την Καλαμαριά, την Καλαμάτα, το Ηράκλειο και άλλες πανεπιστημιουπόλεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη βελτίωση της ασφάλειας και της καθημερινότητας των φοιτητών, μέσω της εγκατάστασης συστημάτων ελεγχόμενης πρόσβασης, της ανακαίνισης κοινόχρηστων χώρων, της προμήθειας νέου εξοπλισμού, καθώς και παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και πυροπροστασίας στις εστίες.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε τη φοιτητική στέγη ζήτημα ισότητας, ευκαιριών και κοινωνικής δικαιοσύνης, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατασκευής νέων φοιτητικών εστιών που έχει υλοποιηθεί στη χώρα. Από την πλευρά της, η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Άννα Ροκοφύλλου υπογράμμισε ότι εφαρμόζεται ένα ευρύ σχέδιο παρεμβάσεων και νέων έργων με στόχο τη συνολική αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών.