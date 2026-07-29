ΝΕΕΣ θέσεις εργασίας σε Δήμο: Όλες οι λεπτομέρειες
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Νέα προκήρυξη στον Δήμο Αθηναίων: 61 θέσεις εργασίας - Όλες οι λεπτομέρειες
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 61 προσλήψεις στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), με συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας έως 12 μηνών.
Οι θέσεις αφορούν προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων για την ενίσχυση των υπηρεσιών του ΚΥΑΔΑ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026.
Οι αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται, σύμφωνα με Τα Νέα:
1. Είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.
2. Είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), Πειραιώς 35, Τ.Κ.10552, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης, υπ’ όψιν κυρίου Αντωνίου-Χρυσοβαλάντη Καράβη (τηλ. επικοινωνίας: 210 5246515, -516)
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία, που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Ανυπόγραφες αιτήσεις δε γίνονται δεκτές.
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