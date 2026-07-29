ΝΕΕΣ θέσεις εργασίας σε Δήμο: Όλες οι λεπτομέρειες

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των πολιτών στον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό, προσφέροντας μια σημαντική ευκαιρία ρύθμισης σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.