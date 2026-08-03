Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί: Νέο σύστημα μόνιμων προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ

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Το υπουργείο Εσωτερικών ενεργοποιεί νέο πλαίσιο μόνιμων προσλήψεων στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, με διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους δήμους.

Μόνιμες προσλήψεις στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς – Το νέο πλαίσιο μέσω ΑΣΕΠ

Οι μόνιμες προσλήψεις στους δημοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς εισέρχονται σε νέα φάση, καθώς το υπουργείο Εσωτερικών προχωρά στην εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου που προβλέπει ο Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σταθερού συστήματος στελέχωσης των δομών προσχολικής αγωγής των δήμων.

Η νέα διαδικασία προβλέπει ότι οι προσλήψεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω ΑΣΕΠ, με την κάλυψη οργανικών θέσεων από μόνιμο προσωπικό. Παράλληλα, εγκύκλιος της υφυπουργού Εσωτερικών Βιβής Χαραλαμπογιάννη, η οποία αποστέλλεται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθορίζει τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσουν οι δήμοι, με πρώτη σημαντική προθεσμία την 30ή Σεπτεμβρίου 2026.

Οι πρώτες υποχρεώσεις των δήμων

Το νέο πλαίσιο αφορά τους ΟΤΑ α’ βαθμού και τις δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις που λειτουργούν παιδικούς σταθμούς, εφόσον οι δομές τους έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με το π.δ. 99/2017 ή υπάγονται στο μεταβατικό καθεστώς προσαρμογής έως το 2028.

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, οι δήμοι και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις μπορούν να τροποποιήσουν τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας ή τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Υπηρεσιών, ώστε να δημιουργήσουν οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού για όλες τις ειδικότητες που προβλέπονται από τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

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Οι νέες θέσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, παιδαγωγούς πρώιμης παιδικής ηλικίας, βοηθούς βρεφονηπιοκόμων, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, διατροφολόγους, μάγειρες, βοηθούς μαγείρων, τραπεζοκόμους, προσωπικό καθαριότητας, οδηγούς και άλλες ειδικότητες, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε δομής.

Εμπειρία και διαδικασία επιλογής

Ο αριθμός των οργανικών θέσεων θα καθορίζεται σύμφωνα με την πλήρη δυναμικότητα των σταθμών κάθε δήμου, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες. Συνολικά, οι θέσεις για όλες τις δομές εκτιμώνται σε περίπου 9.000.

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Για τις οργανικές θέσεις των παιδικών σταθμών προβλέπεται ως υποχρεωτικό προσόν τουλάχιστον 24μηνη εμπειρία σε δημόσιους ή ιδιωτικούς παιδικούς, βρεφικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στις αποφάσεις σύστασης των θέσεων, ενώ όσοι δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία δεν θα μπορούν να διοριστούν πριν τη συμπλήρωσή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου, το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που θα καθορίζει τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων, προβλέποντας ειδική μοριοδότηση της προϋπηρεσίας στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Πρόβλεψη και για διοικητικό προσωπικό

Το νέο πλαίσιο δίνει επίσης τη δυνατότητα σύστασης πρόσθετων οργανικών θέσεων διοικητικού προσωπικού κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού/Οικονομικού, σε αριθμό αντίστοιχο με τους εργαζόμενους που απασχολούνταν στις 29 Ιουνίου 2026 στους παιδικούς σταθμούς με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε ειδικότητες που δεν περιλαμβάνονται στον Πρότυπο Κανονισμό.

Για τις θέσεις αυτές δεν απαιτείται η 24μηνη εμπειρία, ενώ όσοι διοριστούν θα τοποθετούνται υποχρεωτικά σε υπηρεσίες του οικείου δήμου, με προτεραιότητα στις ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Η τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας για τη δημιουργία των νέων θέσεων προβλέπεται να γίνει με απλουστευμένη διαδικασία, χωρίς να απαιτείται σύνδεση της μισθολογικής δαπάνης με τα τακτικά έσοδα του δήμου, χωρίς γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και με δυνατότητα τροποποίησης ακόμη και κατά το τελευταίο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου. Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 2027.

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Από το σχολικό έτος 2027-2028 και ανά τριετία, το ΑΣΕΠ θα καταρτίζει ηλεκτρονικούς πίνακες κατάταξης ανά δήμο, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση, επιλέγοντας μία ειδικότητα και έναν μόνο φορέα.

Οι προκηρύξεις των μόνιμων θέσεων θα εκδίδονται από το ΑΣΕΠ, έπειτα από απόφαση του υπουργού Εσωτερικών που θα βασίζεται στα αιτήματα των δήμων. Σε περίπτωση παραίτησης ή κένωσης θέσης, θα καλείται ο επόμενος υποψήφιος του πίνακα.

Για την πρώτη εφαρμογή του συστήματος προβλέπεται μεταβατική διαδικασία, σύμφωνα με την οποία, μετά τη σύσταση των οργανικών θέσεων και την επικαιροποίηση των ψηφιακών οργανογραμμάτων, οι δήμοι θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματα προγραμματισμού προσλήψεων έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, συνοδευόμενα από απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου και από βεβαίωση κάλυψης της σχετικής μισθολογικής δαπάνης.

Παράλληλα, οι υφιστάμενες συμβάσεις ΙΔΟΧ που συνδέονται με τη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση» μπορούν να ανανεώνονται κάθε χρόνο έως και το σχολικό έτος 2028-2029, χωρίς δυνατότητα μετατροπής τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Με το νέο πλαίσιο, το υπουργείο Εσωτερικών επιδιώκει να αντικαταστήσει το καθεστώς των διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου με ένα μόνιμο σύστημα στελέχωσης, το οποίο βασίζεται στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, στην απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία για τις παιδαγωγικές θέσεις και σε ταχύτερες διαδικασίες κάλυψης των αναγκών των δημοτικών δομών προσχολικής αγωγής.