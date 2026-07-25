Σαρωτικές αλλαγές στις προσλήψεις: Τι αλλάζει

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Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι η διευκόλυνση των εργοδοτών σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης στελέχωσης, χωρίς να παρακάμπτονται οι προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας.

Στην τελική φάση υλοποίησης βρίσκεται η νέα ψηφιακή υπηρεσία «Ταχεία Πρόσληψη», μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις θα μπορούν να προσλαμβάνουν προσωπικό για έκτακτες ανάγκες με διαδικασίες-εξπρές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mononews, η νέα λειτουργία του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ αναμένεται να είναι τεχνικά έτοιμη έως τα τέλη Ιουλίου, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα προς την ψηφιοποίηση της αγοράς εργασίας και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Η νέα υπηρεσία θα λειτουργεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και θα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να καλύπτουν έκτακτες ανάγκες απασχόλησης έως δύο ημέρες την εβδομάδα, ακολουθώντας μία σημαντικά απλούστερη διαδικασία σε σχέση με το ισχύον καθεστώς.

Πώς θα γίνεται η διαδικασία

Με τη νέα εφαρμογή, ο εργοδότης θα δηλώνει ηλεκτρονικά τα βασικά στοιχεία της απασχόλησης πριν από την έναρξη της εργασίας. Στη συνέχεια, ο εργαζόμενος θα λαμβάνει ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής myErgani στο κινητό του και θα καλείται να αποδεχθεί ψηφιακά τους όρους της σύμβασης.

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Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αποδοχής, η πρόσληψη θα θεωρείται ολοκληρωμένη, χωρίς την ανάγκη υποβολής των πολλαπλών εντύπων που απαιτούνται σήμερα.

Η υπηρεσία θα μπορεί να αξιοποιείται ακόμη και για εργασία κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακων και αργιών, στοιχείο που αναμένεται να διευκολύνει ιδιαίτερα κλάδους με αυξημένες εποχικές ή έκτακτες ανάγκες.

Ποιους αφορά

Η «Ταχεία Πρόσληψη» απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν συχνές μεταβολές στη ζήτηση προσωπικού.

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Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Ξενοδοχεία

Εστιατόρια και επιχειρήσεις εστίασης

Catering

Χώροι δεξιώσεων

Πολιτιστικές εκδηλώσεις και συναυλίες

Επιχειρήσεις λιανεμπορίου με αυξημένες ανάγκες προσωπικού

Ένα ψηφιακό βήμα αντί για τέσσερα έντυπα

Σήμερα, για την ολοκλήρωση μιας βραχυχρόνιας πρόσληψης απαιτείται η υποβολή διαφορετικών δηλώσεων που αφορούν την πρόσληψη, το ωράριο και τη λήξη της σύμβασης.

Με το νέο μοντέλο, οι περισσότερες από αυτές τις διαδικασίες θα ενσωματώνονται σε μία ενιαία ψηφιακή ενέργεια, μειώνοντας αισθητά τον διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, παραμένουν σε ισχύ οι προβλεπόμενες κυρώσεις για περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η απαιτούμενη ηλεκτρονική διαδικασία.

Σε ιστορικά υψηλά οι προσλήψεις

Η ενεργοποίηση της νέας υπηρεσίας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά εργασίας καταγράφει ιστορικά υψηλές επιδόσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ, τον Απρίλιο πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 352.000 προσλήψεις, ενώ το καθαρό ισοζύγιο απασχόλησης ήταν θετικό κατά περίπου 145.000 θέσεις εργασίας.

Την ίδια στιγμή, το πρώτο τετράμηνο του 2026 οι προσλήψεις πλησίασαν το ένα εκατομμύριο, με το καθαρό ισοζύγιο να ξεπερνά τις 200.000 νέες θέσεις εργασίας, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση των τελευταίων 25 ετών.

Στόχος η περαιτέρω ψηφιοποίηση

Η «Ταχεία Πρόσληψη» εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που σχετίζονται με την απασχόληση και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τεχνικές εργασίες για την ολοκλήρωση της πλατφόρμας βρίσκονται στην τελική ευθεία, με στόχο η νέα υπηρεσία να τεθεί σε λειτουργία έως τα τέλη Ιουλίου, ώστε να αξιοποιηθεί κατά την περίοδο της αυξημένης ζήτησης προσωπικού, κυρίως στους τομείς του τουρισμού και της εστίασης.