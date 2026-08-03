Μη Κρατικά Πανεπιστήμια: Πότε αναμένονται οι εγκρίσεις των προγραμμάτων σπουδών

Πρόσθεσε το iPaideia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Οι εγκρίσεις των προγραμμάτων σπουδών των Μη Κρατικών Πανεπιστημίων που αδειοδοτήθηκαν το 2026 αναμένονται, σύμφωνα με εκτιμήσεις πηγών της εκπαιδευτικής αγοράς, το νωρίτερο τον Σεπτέμβριο και ενδεχομένως τον Οκτώβριο.

Μη Κρατικά Πανεπιστήμια: Πότε αναμένονται οι εγκρίσεις των προγραμμάτων σπουδών

Τα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια που έλαβαν άδεια λειτουργίας το 2026 αναμένουν πλέον την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών τους. Σύμφωνα με το πιο αισιόδοξο σενάριο πηγών της εκπαιδευτικής αγοράς, οι σχετικές εγκρίσεις εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο.

Οι ίδιες πηγές τοποθετούν την ολοκλήρωση της διαδικασίας το νωρίτερο μέσα στον Σεπτέμβριο και το αργότερο τον Οκτώβριο, εκτιμώντας ότι δεν έχουν ακόμη συγκροτηθεί οι επιτροπές που θα εξετάσουν τις αιτήσεις των ιδρυμάτων. Πηγές του Υπουργείου Παιδείας, που ρωτήθηκαν σχετικά, δεν απάντησαν εάν οι συγκεκριμένες επιτροπές έχουν ήδη δημιουργηθεί.

Τα πέντε στάδια της πιστοποίησης

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης έχει επισημάνει ότι η διαδικασία και η μεθοδολογία πιστοποίησης είναι ίδιες με εκείνες που εφαρμόζονται στα δημόσια πανεπιστήμια από το 2018.

Η πιστοποίηση περιλαμβάνει πέντε βασικά στάδια και συνολικά 36 ειδικότερες ενέργειες, στις οποίες εμπλέκονται η ΕΘΑΑΕ, το ίδρυμα που υποβάλλει το πρόγραμμα και η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης.

ΠΑΣΟΚ για ιδιωτικά Πανεπιστήμια: «Πρωτοφανής υπεκφυγή» της κυβέρνησης για τα Ν.Π.Π.Ε.

Το 2026 αυστηροποιήθηκαν τα κριτήρια, οι δείκτες και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία Ιατρικών Σχολών, με έμφαση στην ποιότητα, τη βιωσιμότητα και την πλήρη ακαδημαϊκή συμμόρφωση.

Ποιοι συμμετέχουν στις επιτροπές αξιολόγησης

Η επιθεώρηση και η σύνταξη της έκθεσης πιστοποίησης κάθε προγράμματος πραγματοποιούνται από ανεξάρτητη Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης.

Στην επιτροπή συμμετέχουν τρεις ή τέσσερις ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, καθηγητές ή ερευνητές συναφούς επιστημονικού πεδίου από πανεπιστήμια του εξωτερικού, οι οποίοι προέρχονται από το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων της ΕΘΑΑΕ.

Στη σύνθεσή της περιλαμβάνεται επίσης ένας φοιτητής ή μία φοιτήτρια από το σχετικό μητρώο της Αρχής. Όταν το πρόγραμμα οδηγεί στην άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος, όπως η Ιατρική, η Νομική, η Μηχανική ή η Γεωπονία, συμμετέχει και εκπρόσωπος του αντίστοιχου επιστημονικού φορέα ή επιμελητηρίου.

Τα μέλη λειτουργούν, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΘΑΑΕ, με αμεροληψία, αντικειμενικότητα και εχεμύθεια.

Ποιο όργανο δίνει την τελική έγκριση

Η τελική απόφαση για τη χορήγηση ή μη της πιστοποίησης λαμβάνεται από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ.

Το Συμβούλιο αποτελείται από τον πρόεδρο του ΑΣΥ, οκτώ μέλη ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, έναν κοινό εκπρόσωπο των επιμελητηρίων και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών.

Σύμφωνα με την ΕΘΑΑΕ, η σύνθεση αυτή επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις κάθε επιστημονικού πεδίου από την πλευρά των διδασκόντων, των φοιτητών και των επαγγελματικών κλάδων.

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια- Συνταγματική αναθεώρηση: Η αιχμηρή παρέμβαση Πιερρακάκη για το άρθρο 16 και την ανώτατη εκπαίδευση

Η πιστοποίηση εξετάζει εάν τα προγράμματα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ποιότητας και εάν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες των αποφοίτων αντιστοιχούν στο ακαδημαϊκό επίπεδο 6, 7 ή 8 του Ευρωπαϊκού και Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Τα ιδρύματα που αδειοδοτήθηκαν το 2026

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει τέσσερις σχολές: Ιατρική Σχολή, Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας, Νομική Σχολή και Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ψηφιακών Τεχνολογιών.

Το Πανεπιστήμιο του Έσσεξ – Αιγίς Όμηρος Πανεπιστήμιο διαθέτει Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας και Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Υγείας.

Το Deree, The American University of Greece περιλαμβάνει τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών, τη Σχολή Καλών Τεχνών, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και τη Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας.

Το University of Derby Greece διαθέτει Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου και Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας.

Το Γαλλόφωνο Πανεπιστήμιο Ελλάδας περιλαμβάνει Νομική Σχολή, Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο ΑΓΣ διαθέτει Σχολή Γεωπονίας και Φυσικών Πόρων, Σχολή Θετικών Επιστημών και Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομίας.

Οι ανεπίσημες εκτιμήσεις της αγοράς

Πηγές της εκπαιδευτικής αγοράς εκφράζουν περισσότερες επιφυλάξεις για την αξιολόγηση ορισμένων προγραμμάτων του University of Derby Greece και του Πανεπιστημίου του Έσσεξ – Αιγίς Όμηρος Πανεπιστήμιο.

Οι εκτιμήσεις αυτές δεν αποτελούν επίσημη απόφαση και, όπως επισημαίνεται, είναι ακόμη νωρίς για να θεωρηθούν βέβαιες. Στελέχη της αγοράς θεωρούν ότι κατά την αξιολόγηση ενδέχεται να ευνοούνται προγράμματα που παρουσιάζουν μεγαλύτερη συνάφεια με τα ελληνικά ακαδημαϊκά πρότυπα, ιδίως ως προς τη διάρκεια και τη δομή των σπουδών.

Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση της ΕΘΑΑΕ ή του Υπουργείου Παιδείας που να επιβεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη συνάφεια αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης.

Με βάση τις ίδιες ανεπίσημες πληροφορίες, ορισμένα προγράμματα των δύο συγκεκριμένων ιδρυμάτων ενδέχεται να χρειαστούν διορθώσεις ή να υποβληθούν εκ νέου πριν λάβουν πιστοποίηση.

Με πληροφορίες από mononews