Νέα υπηρεσία «Ο μηχανικός της γειτονιάς» για άμεσες επισκευές στα σχολεία
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Δούκας: Νέα υπηρεσία «Ο μηχανικός της γειτονιάς» για άμεσες παρεμβάσεις στα σχολεία
Στη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού για την ταχύτερη αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων στις σχολικές μονάδες και τα δημοτικά κτίρια προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων, θέτοντας σε λειτουργία την υπηρεσία «Ο μηχανικός της γειτονιάς». Η νέα δράση περιλαμβάνει δύο ειδικά διαμορφωμένα βανάκια άμεσης επέμβασης, τα οποία αναλαμβάνουν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης μικρής κλίμακας.
Με αφορμή την έναρξη της υπηρεσίας, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επισκέφθηκε το 67ο Δημοτικό Σχολείο στον Κολωνό, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης από εξειδικευμένα συνεργεία του δήμου.
Τι δήλωσε ο Χάρης Δούκας
Ο κ. Δούκας ανέφερε ότι, μετά την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, ο Δήμος Αθηναίων δημιούργησε έναν νέο μηχανισμό άμεσης ανταπόκρισης για τις ανάγκες των σχολείων και των δημοτικών κτιρίων.
Όπως δήλωσε, τα συνεργεία θα αναλαμβάνουν επείγουσες και μικρής κλίμακας παρεμβάσεις, με στόχο να επιλύονται γρήγορα τα καθημερινά προβλήματα των σχολικών μονάδων.
«Στόχος μας είναι να έχουμε ασφαλή και λειτουργικά σχολεία, πραγματοποιώντας άμεσες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις όπου υπάρχει ανάγκη», υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων.
«Συνεργεία ταχείας επέμβασης»
Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πάρης Χαρλαύτης, χαρακτήρισε προτεραιότητα τη γρήγορη ανταπόκριση στις ανάγκες των σχολείων.
Όπως σημείωσε, μέσω των νέων συνεργείων ταχείας επέμβασης ο Δήμος επιδιώκει να περιορίσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και να ανταποκρίνεται χωρίς καθυστερήσεις στα αιτήματα των σχολικών μονάδων της Αθήνας, εξασφαλίζοντας ταχύτερη αντιμετώπιση των καθημερινών τεχνικών προβλημάτων.
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