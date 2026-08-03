Νέα υπηρεσία «Ο μηχανικός της γειτονιάς» για άμεσες επισκευές στα σχολεία

Τηλέμαχος Κουντούρης

Πριν από την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς επανέρχεται στο προσκήνιο το διαχρονικό ζήτημα της έγκαιρης στελέχωσης των σχολικών μονάδων, με την εκπαιδευτική κοινότητα να επισημαίνει ότι η κάλυψη όλων των κενών από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των σχολείων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη εκπαιδευτική διαδικασία.