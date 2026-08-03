Πανελλήνιες: Προβληματισμοί για τη βαθμολόγηση, το 10% και το Εθνικό Απολυτήριο

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Την περίπτωση δύο υποψηφίων που έχασαν την εισαγωγή τους στην Ιατρική Σχολή για ελάχιστη διαφορά μορίων χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης, προκειμένου να αναδείξει –όπως υποστηρίζει– τις αδυναμίες του σημερινού συστήματος βαθμολόγησης των Πανελλαδικών Εξετάσεων, αλλά και τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι υποψήφιοι σχετικά με την αξιοποίηση του 10% και τις αλλαγές που σχεδιάζονται με το Εθνικό Απολυτήριο.

Όπως αναφέρει, δύο υποψήφιοι του 3ου Επιστημονικού Πεδίου επικοινώνησαν μαζί του, καθώς συγκέντρωσαν 18.325 μόρια, ενώ η βάση εισαγωγής της Ιατρικής Αλεξανδρούπολης διαμορφώθηκε φέτος στα 18.350 μόρια, με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός σχολής.

Η διαφορά στη βαθμολόγηση

Σύμφωνα με τον Στράτο Στρατηγάκη , αν οι δύο υποψήφιοι είχαν λάβει μόλις 0,1 επιπλέον μονάδα σε οποιοδήποτε από τα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα θα έφταναν τη βάση εισαγωγής, ενώ με 0,2 μονάδες θα την ξεπερνούσαν.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι και στις δύο περιπτώσεις η απόκλιση μεταξύ των δύο βαθμολογητών έφτανε τις δύο μονάδες στα 20, γεγονός που, κατά την άποψή του, αναδεικνύει ένα διαχρονικό πρόβλημα του συστήματος βαθμολόγησης.

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Όπως σημειώνει, είναι δύσκολο να εξηγηθεί σε έναν υποψήφιο ότι μια διαφορετική βαθμολόγηση ενδέχεται να είχε οδηγήσει στην εισαγωγή του στη σχολή που επιθυμούσε.

Τα διλήμματα για το 10%

Ο Στράτος Στρατηγάκης στην Ναυτερμπορική επίσης τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι υποψήφιοι που βρίσκονται οριακά εκτός εισαγωγής, καθώς καλούνται να αποφασίσουν αν θα αξιοποιήσουν το δικαίωμα συμμετοχής με το 10%, χωρίς νέα εξέταση, ή αν θα επιλέξουν να διαγωνιστούν ξανά στις Πανελλαδικές.

Κατά τον ίδιο, η απόφαση αυτή λαμβάνεται χωρίς οι υποψήφιοι να γνωρίζουν κρίσιμα στοιχεία, όπως ο αριθμός όσων ισοβαθμούν ή οι επιλογές άλλων υποψηφίων, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα και άγχος.

Μάλιστα, προτείνει ένα διαφορετικό σύστημα, σύμφωνα με το οποίο ο υποψήφιος θα έχει για δύο χρόνια μετά την τελευταία συμμετοχή του στις εξετάσεις τη δυνατότητα να εισάγεται σε οποιαδήποτε σχολή της οποίας έχει καλύψει τη βάση εισαγωγής, χωρίς να απαιτείται νέα συμπλήρωση μηχανογραφικού.

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Οι οικονομικές επιλογές για σπουδές Ιατρικής

Ο εκπαιδευτικός αναλυτής σχολιάζει και τις εναλλακτικές επιλογές που έχουν σήμερα οι υποψήφιοι, σημειώνοντας ότι η φοίτηση σε μη κρατικά πανεπιστήμια συνεπάγεται σημαντικά μεγαλύτερο οικονομικό κόστος σε σχέση με τις δημόσιες Ιατρικές Σχολές.

Όπως αναφέρει, πέρα από τα έξοδα διαβίωσης, προστίθενται και τα δίδακτρα, με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος μιας εξαετούς φοίτησης να μπορεί να φτάσει περίπου τις 150.000 ευρώ, ποσό που, όπως επισημαίνει, δεν είναι εφικτό να καλύψουν οι περισσότερες οικογένειες.

Οι επιφυλάξεις για το Εθνικό Απολυτήριο

Ο Στράτος Στρατηγάκης εκφράζει ακόμη προβληματισμό για το υπό σχεδιασμό Εθνικό Απολυτήριο, επισημαίνοντας ότι, εφόσον ο βαθμός του σχολείου συνυπολογίζεται στην εισαγωγή στα ΑΕΙ, ενώ προκύπτει από διαφορετικές συνθήκες αξιολόγησης και εξετάσεις με διαφορετικά θέματα ανά σχολείο, ενδέχεται –όπως υποστηρίζει– να επηρεαστεί η ισονομία της διαδικασίας.

Ο ίδιος σημειώνει ότι αναμένει τις τελικές προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας και εκφράζει την ελπίδα να διατηρηθεί το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων, το οποίο χαρακτηρίζει ως ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του υφιστάμενου συστήματος.