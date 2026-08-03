Τι αλλάζει στα χαρτονομίσματα του ευρώ και τι ισχύει για τα 500 ευρώ

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Νέα χαρτονομίσματα ευρώ: Σε δημόσια διαβούλευση τα σχέδια της ΕΚΤ

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 26 Σεπτεμβρίου βρίσκεται ο σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη νέα σειρά χαρτονομισμάτων του ευρώ, με τους πολίτες να καλούνται να εκφράσουν την προτίμησή τους ανάμεσα στις δύο θεματικές προτάσεις που έχουν παρουσιαστεί.

Οι δύο προτάσεις της ΕΚΤ

Η πρώτη θεματική, με τίτλο «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός», αποτίει φόρο τιμής σε προσωπικότητες που άφησαν το αποτύπωμά τους στην επιστήμη, τις τέχνες και τον πολιτισμό της Ευρώπης. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται η Μαρί Κιουρί, ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, η Μαρία Κάλλας, ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες και η Μπέρτα φον Ζούτνερ.

Η δεύτερη πρόταση, με τίτλο «Ποτάμια και Πτηνά», είναι εμπνευσμένη από το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης και προβλέπει την απεικόνιση πτηνών, ποταμών και χαρακτηριστικών ευρωπαϊκών τοπίων στα νέα χαρτονομίσματα.

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Ποιοι θα απεικονίζονται στα χαρτονομίσματα

Στο πλαίσιο της πρότασης για τον «Ευρωπαϊκό Πολιτισμό»:

το χαρτονόμισμα των 10 ευρώ θα είναι αφιερωμένο στον Λούντβιχ βαν Μπετόβεν,

των 20 ευρώ στη Μαρί Κιουρί,

των 50 ευρώ στον Μιγκέλ ντε Θερβάντες,

των 100 ευρώ στον Λεονάρντο ντα Βίντσι,

και των 200 ευρώ στη Μπέρτα φον Ζούτνερ, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης.

Τι ισχύει για τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ

Η ΕΚΤ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να εκδώσει νέα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ, καθώς εκφράζονται ανησυχίες για τη χρήση τους σε δραστηριότητες όπως το ξέπλυμα χρήματος και άλλες παράνομες συναλλαγές. Παράλληλα, η υψηλή ονομαστική τους αξία διευκολύνει τη μεταφορά και την αποθήκευση μεγάλων χρηματικών ποσών σε μετρητά.

Ωστόσο, τα υφιστάμενα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ εξακολουθούν να διατηρούν πλήρως την αξία τους και μπορούν να ανταλλάσσονται χωρίς χρονικό περιορισμό στις εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.