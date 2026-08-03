Ενοίκια: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου

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Από την 1η Οκτωβρίου 2026 όλα τα ενοίκια κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων θα καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος, με όσους επιμένουν στις πληρωμές με μετρητά να χάνουν σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις και οικονομικές ενισχύσεις.

Από την 1η Οκτωβρίου 2026 τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το νέο καθεστώς για την καταβολή των ενοικίων, καθώς όλες οι μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων θα εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Με την ολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές καλούνται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, καθώς οι πληρωμές με μετρητά δεν θα αναγνωρίζονται και θα συνεπάγονται απώλεια σημαντικών οικονομικών ωφελημάτων.

Πώς θα καταβάλλονται τα ενοίκια

Το νέο πλαίσιο καλύπτει όλες τις μισθώσεις, είτε πρόκειται για κύρια κατοικία, φοιτητική στέγη είτε για επαγγελματικό ακίνητο.

Η εξόφληση του μισθώματος θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω τραπεζικής συναλλαγής, όπως:

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μεταφορά χρημάτων μέσω e-banking,

κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό,

ή άλλο ηλεκτρονικό τραπεζικό μέσο.

Η τραπεζική συναλλαγή θα αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό πληρωμής.

Τι αλλάζει για τους ενοικιαστές

Οι ενοικιαστές που θα συνεχίσουν να εξοφλούν το ενοίκιο με μετρητά δεν θα δικαιούνται:

την ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου, έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί,

καθώς και κάθε άλλη στεγαστική ενίσχυση ή επίδομα που συνδέεται με τη μίσθωση κατοικίας.

Οι συνέπειες για τους ιδιοκτήτες

Αντίστοιχες συνέπειες προβλέπονται και για τους ιδιοκτήτες που θα εισπράττουν ενοίκια εκτός τραπεζικού συστήματος.

Στην περίπτωση αυτή θα χάνουν την αυτόματη έκπτωση 5% επί του εισοδήματος από μισθώματα, η οποία αναγνωρίζεται σήμερα ως τεκμαρτή δαπάνη για συντήρηση και επισκευές των ακινήτων.

Στόχος η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

Η υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή των ενοικίων αποτελεί μέρος των μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στην αγορά ακινήτων.

Μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), η ΑΑΔΕ θα μπορεί να διασταυρώνει τις τραπεζικές συναλλαγές με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια και τις φορολογικές δηλώσεις, εντοπίζοντας ευκολότερα περιπτώσεις αδήλωτων ή υποδηλωμένων εισοδημάτων από ενοίκια.

Με το νέο σύστημα, όλες οι πληρωμές μισθωμάτων περνούν υποχρεωτικά στο τραπεζικό δίκτυο, με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές και την ενίσχυση των φορολογικών ελέγχων.