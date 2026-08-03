Για ποιά ποιότητα εκπαίδευσης μιλάμε, όταν τα σχολεία ανοίγουν κάθε χρόνο με κενά;

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Πριν από την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς επανέρχεται στο προσκήνιο το διαχρονικό ζήτημα της έγκαιρης στελέχωσης των σχολικών μονάδων, με την εκπαιδευτική κοινότητα να επισημαίνει ότι η κάλυψη όλων των κενών από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των σχολείων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών και Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τηλέμαχος Κουντούρης, υποστηρίζει ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης δεν μπορεί να διασφαλιστεί όταν τα σχολεία ξεκινούν τη λειτουργία τους με ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και υποστηρικτικό προσωπικό.

Όπως επισημαίνει, η έγκαιρη κάλυψη όλων των αναγκών από την 1η Σεπτεμβρίου συνιστά ζήτημα ουσίας για τους μαθητές, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς, καλώντας την Πολιτεία να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με ολοκληρωμένο και έγκαιρο σχεδιασμό.

Αναλυτικά όλα όσα λέει ο Τηλέμαχος Κουντούρης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Κάθε χρόνο η Πολιτεία διακηρύσσει ότι βασική της προτεραιότητα είναι η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Ωστόσο, η πραγματικότητα που βιώνουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί διαψεύδει αυτές τις εξαγγελίες. Για ποια ποιότητα μπορούμε να μιλάμε, όταν επί δεκαετίες τα σχολεία ανοίγουν χωρίς το αναγκαίο εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό;

Η έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων δεν αποτελεί πολυτέλεια· είναι η θεμελιώδης προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία τους. Όταν την 1η Σεπτεμβρίου ή ακόμη και με την έναρξη των μαθημάτων υπάρχουν κενά σε δασκάλους, νηπιαγωγούς, εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, εκπαιδευτικούς Παράλληλης Στήριξης, μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., η εκπαιδευτική διαδικασία ξεκινά με σοβαρά ελλείμματα. Οι μαθητές χάνουν πολύτιμες διδακτικές ώρες, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα σχολεία επιβαρύνονται υπέρμετρα και οι διευθυντές καλούνται να διαχειριστούν μια κατάσταση που δεν δημιούργησαν οι ίδιοι.

Η ποιότητα της εκπαίδευσης δεν κρίνεται μόνο από τα νέα προγράμματα σπουδών, τις αξιολογήσεις ή τις ψηφιακές εφαρμογές. Κρίνεται πρωτίστως από το αυτονόητο: να υπάρχει ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη τόσο στο Πρωινό όσο και στο Ολοήμερο πρόγραμμα από την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων. Όλα τα υπόλοιπα έπονται.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι απρόβλεπτο. Οι ανάγκες των σχολείων είναι γνωστές πολλούς μήνες πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Παρ’ όλα αυτά, η διαδικασία των υπηρεσιακών μεταβολών και των προσλήψεων εξακολουθεί να ολοκληρώνεται αποσπασματικά, με αποτέλεσμα χιλιάδες μαθητές να στερούνται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους στην ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση.

Μια Πολιτεία που επιθυμεί πραγματικά να επενδύσει στην εκπαίδευση οφείλει να διασφαλίσει ότι όλα τα σχολεία θα είναι πλήρως στελεχωμένα από την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας τους, την 1η Σεπτεμβρίου. Η έγκαιρη κάλυψη όλων των κενών δεν είναι απλώς διοικητική υποχρέωση· αποτελεί δείκτη σοβαρότητας, αποτελεσματικότητας και σεβασμού απέναντι στους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

Όσο η έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς συνοδεύεται από ελλείψεις προσωπικού και χαμένες διδακτικές ώρες, οι αναφορές στην «ποιοτική εκπαίδευση» θα παραμένουν περισσότερο επικοινωνιακές διακηρύξεις παρά ουσιαστική εκπαιδευτική πολιτική.