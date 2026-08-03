Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2026 2027: Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις, τι ισχύει με τα κριτήρια

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Έως τις 5 Αυγούστου 2026 υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τα voucher σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, με τις πολύτεκνες οικογένειες να εντάσσονται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Παιδικοί σταθμοί: Έως 5 Αυγούστου οι αιτήσεις για voucher– Τι ισχύει για τις πολύτεκνες οικογένειες

Οι αιτήσεις για τα voucher παιδικών σταθμών του β΄ κύκλου για την περίοδο 2026-2027 υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ.

Η διαδικασία άνοιξε το Σάββατο 18 Ιουλίου και αφορά την πρόσβαση παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και σε δομές δημιουργικής απασχόλησης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά τόσο την αίτηση όσο και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών της ΕΕΤΑΑ στις ιστοσελίδες www.eetaa.gr και paidikoi.eetaa.gr.

Δεν προβλέπεται έντυπη διαδικασία, καθώς όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως τη λήξη της προθεσμίας.

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Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια οι πολύτεκνοι

Η βασική αλλαγή του νέου κύκλου αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες μπορούν να λάβουν voucher για βρέφη, νήπια και παιδιά χωρίς να εξετάζεται το εισόδημά τους.

Η χρηματοδότηση για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις καλύπτεται από πόρους του προϋπολογισμού του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στο πλαίσιο της μέριμνας για την ενίσχυση και προστασία της πολύτεκνης οικογένειας.

Τα εισοδηματικά όρια ανά οικογένεια

Για τις οικογένειες με έως δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο συμμετοχής διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ.

Για τις οικογένειες με τρία παιδιά, το αντίστοιχο όριο ανέρχεται στις 38.000 ευρώ, ενώ για τις πολύτεκνες οικογένειες δεν ισχύει κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Ποιες δομές καλύπτει το πρόγραμμα

Η δράση αφορά βρέφη και νήπια, καθώς και νήπια με αναπηρία, για φιλοξενία σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Παράλληλα, καλύπτει παιδιά σχολικής ηλικίας, εφήβους και άτομα με αναπηρία για υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

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