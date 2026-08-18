Πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Ποιοι ιδιοκτήτες παίρνουν επιδότηση – Τι ισχύει για Airbnb και μακροχρόνια μίσθωση

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ, που στοχεύει να δώσει νέα πνοή σε περίπου 20.000 ακίνητα.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ανακαίνιση και η ενεργειακή αναβάθμιση κλειστών κατοικιών, προκειμένου να επιστρέψουν στην αγορά και να αυξηθεί η διαθέσιμη κατοικία για τους πολίτες.

Η πρώτη φάση του προγράμματος έχει ήδη ξεκινήσει, με τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες να έχουν τη δυνατότητα να εισέρχονται στην ειδική πλατφόρμα μέσω των κωδικών Taxisnet. Εκεί μπορούν να πραγματοποιούν έναν αρχικό έλεγχο επιλεξιμότητας του ακινήτου τους.

Η δεύτερη φάση αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε και θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των οριστικών αιτήσεων. Σε αυτό το στάδιο θα προσδιορίζεται και το ακριβές ποσό της επιδότησης που δικαιούται κάθε ιδιοκτήτης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του ακινήτου.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα αποτελεί το ακίνητο να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του ενδιαφερόμενου ή να είχε δηλωθεί ως κενό ή κλειστό κατά τα φορολογικά έτη 2022 και 2023. Η προϋπόθεση αυτή θα αποδεικνύεται μέσω των φορολογικών δηλώσεων.

Σημαντική είναι και η υποχρέωση που αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την καταβολή της επιδότησης. Το ακίνητο θα πρέπει είτε να χρησιμοποιηθεί ως ιδιόχρηση είτε να διατεθεί για μακροχρόνια μίσθωση.

Αντίθετα, αποκλείεται ρητά η αξιοποίηση των ανακαινισμένων ακινήτων για βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα επιχειρεί όχι μόνο να στηρίξει τους ιδιοκτήτες στην ανακαίνιση των ακινήτων τους, αλλά κυρίως να αυξήσει το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών και να ενισχύσει τη μακροχρόνια μίσθωση.