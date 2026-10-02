Γκράβα: Κινητοποίηση του Δήμου Αθηναίων για την οσμή αερίου – Τι έδειξαν οι πρώτοι έλεγχοι

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Συναγερμός σήμανε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά από αναφορές για έντονη οσμή που παρέπεμπε σε πιθανή διαρροή φυσικού αερίου, με τις σχολικές μονάδες να εκκενώνονται προληπτικά για λόγους ασφαλείας.

Σε άμεση κινητοποίηση τέθηκε ο μηχανισμός του Δήμου Αθηναίων, όταν υπήρξαν αναφορές για οσμή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση από τον πρώτο έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο της Enaon, Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου, ωστόσο για λόγους απόλυτης ασφάλειας, ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε άμεσα και σε δεύτερο έλεγχο, αποστέλλοντας συνεργείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει νέα αυτοψία και μετρήσεις και αναμένεται το σχετικό πόρισμα.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση ο Δήμος Αθηναίων αναφέρει τα εξής:

«Στις 9:05 το πρωί, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης Πάρης Χαρλαύτης και ο αντιδήμαρχος Παιδείας & Διαγενεακής Αλληλεγγύης Θωμάς Γεωργιάδης, ενημερώθηκαν τηλεφωνικά από τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ύπαρξη έντονης οσμής στον χώρο. Αμέσως ειδοποίησαν την Enaon, Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων, κλιμάκιο της οποίας έσπευσε στο σημείο και πραγματοποίησε τις προβλεπόμενες μετρήσεις.

Από τον πρώτο έλεγχο δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου.

Παρά το αποτέλεσμα του αρχικού ελέγχου και για λόγους απόλυτης ασφάλειας, ο δήμος Αθηναίων προχώρησε άμεσα και σε δεύτερο έλεγχο, αποστέλλοντας συνεργείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει νέα αυτοψία και μετρήσεις. Το σχετικό πόρισμα αναμένεται.

Το σύνολο του σχολικού συγκροτήματος έχει εκκενωθεί προληπτικά, συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων.

Στο σημείο βρίσκονται από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, κλιμάκια του δήμου Αθηναίων, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Δημοτικής και της Ελληνικής Αστυνομίας».

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν έως ότου αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου και τα στελέχη του δήμου Αθηναίων θα παραμείνουν εκεί μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Σε ετοιμότητα ο Δήμος Γαλατσίου

Σε ετοιμότητα τέθηκε και ο δήμος Γαλατσίου, μετά τις αναφορές που έγιναν για οσμή φυσικού αερίου στις σχολικές μονάδες της Γκράβας. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε η δημοτική Αρχή:

«Σε συνέχεια ενημέρωσης που λάβαμε από το 21ο Λύκειο Αθηνών, που βρίσκεται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σχετικά με οσμή που παραπέμπει σε διαρροή αερίου και την απομάκρυνση των μαθητών τους από το σχολείο, επικοινωνήσαμε άμεσα με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων του δήμου Γαλατσίου, που στεγάζονται στο συγκρότημα.

Συγκεκριμένα, ενημερώθηκαν οι διευθύνσεις του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου, του 2ου Λυκείου, του 1ου ΕΠΑΛ και του 2ου ΕΠΑΛ, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα στην εκκένωση των σχολικών μονάδων, με απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ο δήμος Γαλατσίου παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες και τους αρμόδιους φορείς».