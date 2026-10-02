Πάτρα: Κλειστό θα παραμείνει το 6ο Λύκειο μετά την πτώση σοβάδων σε αίθουσα του σχολείου

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Μετά την αυτοψία μηχανικών του Δήμου Πατρέων αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του σχολείου στο οποίο αποκολλήθηκαν σοβάδες.

Αναστατωμένοι είναι γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές στην Πάτρα καθώς έπεσαν σοβάδες από την οροφή σχολικής αίθουσας του 6ου Γενικού Λυκείου.

Μετά από αυτοψία μηχανικών κρίθηκε απαραίτητο να σταματήσει η λειτουργία του σχολείου. Η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας ελήφθη από την Αντιδημαρχία Παιδείας, μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον χώρο από μηχανικούς του Δήμου Πατρέων. Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης και να διασφαλιστεί ότι οι χώροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί, σύμφωνα με το thebest.gr την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, σε αίθουσα του 6ου Λυκείου, στο σχολικό συγκρότημα της πλατείας Πυροσβεστείου. Τμήμα της οροφής αποκολλήθηκε και έπεσε μέσα στην αίθουσα, ενώ εκεί βρίσκονταν μαθητές. Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το γεγονός ότι το κομμάτι της οροφής κατέληξε ακριβώς στο σημείο όπου βρισκόταν το θρανίο μιας μαθήτριας. Η ίδια, ωστόσο, είχε απομακρυνθεί προσωρινά από τη θέση της λίγο πριν την πτώση, με αποτέλεσμα να μην τραυματιστεί. Από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Αμέσως μετά, οι μαθητές μεταφέρθηκαν προληπτικά σε άλλη αίθουσα, ενώ η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε την Αντιδημαρχία Παιδείας για το συμβάν.

Μετά την πτώση των σοβάδων, στον χώρο πραγματοποιήθηκε έλεγχος από μηχανικούς του Δήμου Πατρέων, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση του κτιρίου και να διαπιστωθεί εάν απαιτούνται παρεμβάσεις.

Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στις αίθουσες του 6ου Λυκείου. Όπως είχε ανακοινώσει ο Δήμος Πατρέων, αυτοψία θα πραγματοποιηθεί και στους χώρους του 11ου Λυκείου, καθώς τα δύο σχολεία στεγάζονται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα.

Μετά την αυτοψία, η αντιδήμαρχος Παιδείας αποφάσισε την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του σχολείου.

Το 6ο Λύκειο θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης και να κριθεί ότι οι χώροι του σχολείου είναι και πάλι ασφαλείς για μαθητές και εκπαιδευτικούς.