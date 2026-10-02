«Θερμός» Οκτώβρης στα σχολεία: Στάσεις εργασίας από τους εκπαιδευτικούς – Τι ισχύει για το πρόγραμμα των μαθητών

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ΟΛΜΕ και ΔΟΕ προχωρούν σε στάσεις εργασίας μέσα στον Οκτώβριο, παρέχοντας συνδικαλιστική κάλυψη στους εκπαιδευτικούς για τις ώρες υποχρεωτικής υπερωρίας. Η ΔΟΕ έχει κηρύξει συνεχείς πανελλαδικές στάσεις από 1 έως 30 Οκτωβρίου

Νέο μέτωπο ανοίγει στα σχολεία γύρω από τις υποχρεωτικές υπερωρίες των εκπαιδευτικών, με ΟΛΜΕ και ΔΟΕ να προχωρούν σε στάσεις εργασίας μέσα στον Οκτώβριο, παρέχοντας συνδικαλιστική κάλυψη στους εκπαιδευτικούς στους οποίους ανατίθενται επιπλέον ώρες διδασκαλίας.

Οι δύο Ομοσπονδίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επαναφέρουν με αυτόν τον τρόπο στο προσκήνιο το ζήτημα των υποχρεωτικών υπερωριών, σε μία περίοδο κατά την οποία το θέμα συνδέεται από τις ίδιες με τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στις σχολικές μονάδες.

Η ΔΟΕ κηρύσσει συνεχείς πανελλαδικές στάσεις εργασίας από την 1η έως και τις 30 Οκτωβρίου 2026, ενώ η ΟΛΜΕ προκηρύσσει στάσεις εργασίας από τις 5 έως και τις 30 Οκτωβρίου 2026 για τις υποχρεωτικές υπερωρίες.

ΔΟΕ: Πανελλαδικές στάσεις έως τις 30 Οκτωβρίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ αποφάσισε την κήρυξη συνεχών πανελλαδικών στάσεων εργασίας για ολόκληρο σχεδόν τον Οκτώβριο, με στόχο, όπως αναφέρει, τη συνδικαλιστική κάλυψη των εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες.

Ειδικότερα, η απόφαση αφορά το διάστημα από την 1η Οκτωβρίου έως και τις 30 Οκτωβρίου 2026 και καλύπτει τις ώρες που ανατίθενται ως υποχρεωτικές υπερωρίες, ανάλογα με το ωράριο κάθε εκπαιδευτικού.

Η ΔΟΕ συνδέει την απόφαση με προηγούμενη παρέμβασή της για τα μεγάλα κενά στα σχολεία και την επιλογή του Υπουργείου Παιδείας, όπως η ίδια αναφέρει, να καλυφθούν μέσω της ανάθεσης υποχρεωτικών υπερωριών.

Και η ΟΛΜΕ με στάσεις εργασίας για τις υποχρεωτικές υπερωρίες

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η ΟΛΜΕ για τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με προκήρυξή της στις 2 Οκτωβρίου, η Ομοσπονδία προχωρά σε στάσεις εργασίας από τις 5 έως και τις 30 Οκτωβρίου 2026 για τις υποχρεωτικές υπερωρίες.

Η κίνηση εντάσσεται στην πάγια θέση της ΟΛΜΕ για συνδικαλιστική κάλυψη των εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες. Σε αντίστοιχη προηγούμενη απόφασή της, η Ομοσπονδία είχε προκηρύξει πανελλαδικές κυλιόμενες μονόωρες στάσεις εργασίας ακριβώς για τον ίδιο σκοπό.

Κοινός παρονομαστής των δύο παρεμβάσεων είναι η αντίδραση στην ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών στους εκπαιδευτικούς.

Στην περίπτωση της ΔΟΕ, η στάση εργασίας ενεργοποιείται για τις συγκεκριμένες ώρες που έχουν ανατεθεί στον κάθε εκπαιδευτικό ως υποχρεωτική υπερωρία, ώστε να υπάρχει συνδικαλιστική κάλυψη για τη μη πραγματοποίησή τους.

Έτσι, μέσα στον Οκτώβριο το ζήτημα των υποχρεωτικών υπερωριών επανέρχεται δυναμικά τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με τις δύο μεγάλες εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες να προχωρούν σε κινητοποιήσεις έως το τέλος του μήνα.

Ποιες ώρες θα γίνονται οι στάσεις εργασίας

Οι κινητοποιήσεις δεν σημαίνουν ότι τα σχολεία θα σταματούν καθημερινά τη λειτουργία τους για μία συγκεκριμένη κοινή ώρα.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η ΟΛΜΕ έχει προκηρύξει από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 πανελλαδικές κυλιόμενες μονόωρες στάσεις εργασίας για τους εκπαιδευτικούς στους οποίους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες.

Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει οριστεί μία συγκεκριμένη ώρα, για παράδειγμα η πρώτη ή η τελευταία διδακτική ώρα. Η στάση αφορά την ώρα κατά την οποία έχει ανατεθεί στον εκπαιδευτικό η υποχρεωτική υπερωρία.

Αντίστοιχα, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η ΔΟΕ έχει κηρύξει συνεχείς πανελλαδικές στάσεις εργασίας από την 1η έως και τις 30 Οκτωβρίου 2026. Και σε αυτή την περίπτωση η στάση αφορά τις ώρες που έχουν ανατεθεί ως υποχρεωτικές υπερωρίες, ανάλογα με το ωράριο του κάθε εκπαιδευτικού.

Τι θα ισχύει με τα μαθήματα των μαθητών

Οι συγκεκριμένες στάσεις εργασίας δεν συνεπάγονται γενικό κλείσιμο των σχολείων ούτε οριζόντια διακοπή των μαθημάτων.

Το πρόγραμμα μπορεί να επηρεαστεί σε συγκεκριμένη τάξη ή τμήμα εφόσον ο εκπαιδευτικός που έχει αναλάβει υποχρεωτική υπερωρία κάνει χρήση της στάσης εργασίας κατά τη συγκεκριμένη διδακτική ώρα.

Επομένως, δεν υπάρχει ένα ενιαίο πρόγραμμα χαμένων διδακτικών ωρών για όλους τους μαθητές ούτε μπορεί εκ των προτέρων να ειπωθεί ότι, για παράδειγμα, δεν θα πραγματοποιείται η πρώτη ή η τελευταία ώρα.

Το εάν και ποια διδακτική ώρα θα επηρεαστεί εξαρτάται από το πρόγραμμα κάθε σχολικής μονάδας, την ώρα της υποχρεωτικής υπερωρίας και τη συμμετοχή του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού στη στάση εργασίας.

Ξεχωριστές στάσεις και για την αξιολόγηση

Παράλληλα, μέσα στον Οκτώβριο έχουν προκηρυχθεί και ξεχωριστές στάσεις εργασίας που αφορούν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και δεν πρέπει να συγχέονται με εκείνες για τις υποχρεωτικές υπερωρίες.

Η ΟΛΜΕ έχει προκηρύξει τρίωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας από τις 5 έως και τις 30 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης της αξιολόγησης.

Από την πλευρά της, η ΔΟΕ έχει κηρύξει καθημερινές μονόωρες στάσεις εργασίας από την 1η έως και τις 30 Οκτωβρίου, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος, επίσης στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την αξιολόγηση.