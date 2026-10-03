10ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός: «Οδική Ασφάλεια: Κοινή Ευθύνη» – Πώς μπορούν να συμμετάσχουν οι μαθητές

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Μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να συμμετάσχουν στον 10ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής Δημιουργίας με θέμα «Οδική Ασφάλεια: Κοινή Ευθύνη», δημιουργώντας πρωτότυπα ψηφιακά έργα για την ασφαλή μετακίνηση και την πρόληψη των τροχαίων.

Με επίκεντρο την οδική ασφάλεια και τη διαμόρφωση υπεύθυνης κυκλοφοριακής κουλτούρας επιστρέφει για 10η συνεχόμενη χρονιά ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ». Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι καλούνται να δημιουργήσουν πρωτότυπα ψηφιακά έργα για την ασφαλή μετακίνηση, την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την πρόληψη των τροχαίων συμβάντων.

Σκοπός και στόχοι του Διαγωνισμού Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των μαθητών και μαθητριών σε ζητήματα ασφαλούς μετακίνησης, μέσω της δημιουργίας πρωτότυπων ψηφιακών έργων που αναδεικνύουν τη σημασία της τήρησης των κανόνων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και της καλλιέργειας κουλτούρας οδικής ασφάλειας.

Ειδικότερα, επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες, ως χρήστες του οδικού δικτύου, να κατανοήσουν ότι έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα οποία οφείλουν να γνωρίζουν και να τηρούν, συμβάλλοντας με τη στάση και τη συμπεριφορά τους στην ασφαλή μετακίνηση όλων και στην πρόληψη των τροχαίων συμβάντων. Επιμέρους στόχοι της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι να δοθεί στους μαθητές και τις μαθήτριες η ευκαιρία:

να εκφραστούν καλλιτεχνικά και δημιουργικά,

να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες,

να εξοικειωθούν με τη γλώσσα της κινηματογραφικής αφήγησης,

να αναπτύξουν δεξιότητες οπτικοακουστικής αγωγής,

να καλλιεργήσουν δεξιότητες παρατήρησης, μελέτης και διερεύνησης του περιβάλλοντος,

να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα οδικής ασφάλειας,

να κατανοήσουν τη σχέση της οδικής ασφάλειας με το δικαίωμα στη ζωή, την υγεία και την προσωπική ασφάλεια και

να αντιληφθούν, μέσα από το δίπτυχο «Υπεύθυνος χρήστης του οδικού δικτύου – υπεύθυνος πολίτης», ότι η οδική ασφάλεια και η βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης αποτελούν κοινή ευθύνη.

Οι ψηφιακές δημιουργίες προτείνεται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής ή των Εικαστικών, των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, των δράσεων Ενεργού Πολίτη, σχολικού ομίλου ή άλλης συναφούς εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Η δεύτερη Παγκόσμια Δεκαετία Δράσης των Ηνωμένων Εθνών για την Οδική Ασφάλεια 2021–2030 θέτει ως στόχο τη μείωση κατά το ήμισυ των θανάτων και των τραυματισμών από τροχαίες συγκρούσεις έως το 2030 και, μακροπρόθεσμα, τον μηδενισμό τους (Vision Zero) έως το 2050. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ανάγκες των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, όπως τα παιδιά και οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι πεζοί, οι ποδηλάτες και οι χρήστες πατινιών. Στην ίδια κατεύθυνση, η Ελλάδα εφαρμόζει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια «Ελλάδα 2030», με συγκεκριμένες δράσεις σε επιμέρους τομείς. Η επίτευξη του στόχου των μηδενικών απωλειών προϋποθέτει, παράλληλα με τη θεσμική δράση, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση κουλτούρας οδικής ασφάλειας και στην υιοθέτηση ασφαλών συμπεριφορών.

Κατηγορίες ψηφιακών δημιουργιών

Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές και οι μαθήτριες, με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών τους, καλούνται να δημιουργήσουν έργα σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: