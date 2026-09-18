Εκπαιδευτικοί: Παρέμβαση για επίδομα διαβίωσης και δωρεάν καταλύματα

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Επίδομα διαβίωσης για αναπληρωτές και νεοδιόριστους, αλλά και εξεύρεση καταλυμάτων για τη στέγασή τους, ζητά από τον Δήμο η ΕΛΜΕ Ζακύνθου.

Το στεγαστικό και συνολικά το κόστος διαβίωσης των εκπαιδευτικών στη Ζάκυνθο επαναφέρει η ΕΛΜΕ του νησιού, ζητώντας από τη δημοτική αρχή να προχωρήσει σε συγκεκριμένα μέτρα στήριξης για αναπληρωτές και νεοδιόριστους.

Με επιστολή της προς τον Δήμαρχο Ζακύνθου, η ΕΛΜΕ ζητά να εξεταστεί η χορήγηση επιδόματος διαβίωσης, αλλά και να αναζητηθούν διαθέσιμα καταλύματα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη στέγαση εκπαιδευτικών, επισημαίνοντας τη μεγάλη πίεση που δημιουργούν τα έξοδα σε σχέση με τις αποδοχές τους.

Το κόστος στέγασης και οι μισθοί

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΛΜΕ, ο εισαγωγικός μισθός ενός νεοδιόριστου εκπαιδευτικού ανέρχεται περίπου στα 820 ευρώ, ενώ ενός αναπληρωτή περίπου στα 940 ευρώ.

Όπως υποστηρίζει, από τις συγκεκριμένες αποδοχές οι εκπαιδευτικοί καλούνται να καλύψουν όχι μόνο τη στέγαση, αλλά και τη σίτιση, τις μετακινήσεις και, σε αρκετές περιπτώσεις, οικογενειακές υποχρεώσεις που εξακολουθούν να έχουν στον μόνιμο τόπο κατοικίας τους.

Η ΕΛΜΕ συνδέει τις συγκεκριμένες συνθήκες με τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών που καταγράφονται μετά τις προσλήψεις, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα έχει συνέπειες και στη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Επίδομα διαβίωσης για αναπληρωτές και νεοδιόριστους

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην επιστολή στο άρθρο 529 του νόμου 5314/2026. Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ, μετά την ψήφισή του οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν επίδομα διαβίωσης και σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς έως πέντε έτη, πέρα από τους αναπληρωτές για τους οποίους, όπως σημειώνει, η σχετική δυνατότητα προϋπήρχε.

Με βάση αυτή τη ρύθμιση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ καλεί τον Δήμαρχο να εισηγηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να ληφθεί απόφαση για τη χορήγηση του επιδόματος τόσο στους αναπληρωτές όσο και στους νεοδιόριστους για το τρέχον σχολικό έτος.

Ζητούν και καταλύματα για τους εκπαιδευτικούς

Η ΕΛΜΕ διευκρινίζει ότι ένα δημοτικό επίδομα δεν θεωρεί ότι μπορεί από μόνο του να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα των εκπαιδευτικών, εκτιμά όμως ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρώτη οικονομική ανακούφιση.

Παράλληλα, ζητά από τον Δήμο να εξετάσει λύσεις για την εξεύρεση καταλυμάτων, όπως δημοτικά κτίρια ή ξενοδοχεία, τα οποία θα μπορούσαν στο μέλλον να διατίθενται σε μόνιμη βάση για τη στέγαση εκπαιδευτικών.

Σε ευρύτερο επίπεδο, η ΕΛΜΕ αναφέρει ότι μαζί με την ΟΛΜΕ διεκδικεί οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και στεγαστική στήριξη είτε μέσω επιδόματος είτε μέσω δημιουργίας καταλυμάτων.

Παράλληλα, δηλώνει ότι θα συνεχίσει να ζητά επίδομα στέγασης για όλους τους εκπαιδευτικούς, το οποίο να καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.