Στέγαση εκπαιδευτικών: Επιδότηση ενοικίου και ελαφρύνσεις – Η πρόταση που προωθείται

Πίνακας περιεχομένων

Ο Δήμος Καλαμάτας επιδιώκει να προχωρήσει σε οικονομική στήριξη των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης, εξετάζοντας παρεμβάσεις όπως η επιδότηση ενοικίου και οι ελαφρύνσεις στα δημοτικά τέλη.

Τον σχεδιασμό παρουσίασε ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, μιλώντας στην εφημερίδα «Ελευθερία», επισημαίνοντας ότι για να εφαρμοστεί απαιτείται αλλαγή των πληθυσμιακών περιορισμών που προβλέπονται σήμερα στον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι η στήριξη των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών με εισοδηματικά κριτήρια, τόσο ως προς το κόστος της κατοικίας όσο και ως προς συγκεκριμένες δημοτικές επιβαρύνσεις. Στόχος, όπως εξήγησε στην «Ελευθερία», είναι να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί ώστε να μπορούν να επιλέξουν την περιοχή και να παραμείνουν σε αυτή, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αποδοχές των νεοδιόριστων είναι ιδιαίτερα χαμηλές.

Στο τραπέζι επιδότηση ενοικίου και δημοτικά τέλη

Ο Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε ότι μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται βρίσκονται η επιδότηση ενοικίου, καθώς και η στήριξη των νεοδιόριστων ως προς τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Η πρόθεση αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε γνωστοποιηθεί και κατά τη συνάντηση της δημοτικής αρχής με την ΕΛΜΕ, με τον Δήμο να αναμένει την έκδοση του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να διαπιστωθούν οι δυνατότητες εφαρμογής της.

Μετά την εξέταση του νέου Κώδικα, ωστόσο, προέκυψε ένα σημαντικό εμπόδιο. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος στην «Ελευθερία», η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης νεοδιόριστων προβλέπεται για ορεινούς και μειονεκτικούς δήμους, καθώς και για δήμους με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους.

Ζητούν να αρθεί το όριο των 30.000 κατοίκων

Προκειμένου να ξεπεραστεί ο συγκεκριμένος περιορισμός, ο Θανάσης Βασιλόπουλος εισηγήθηκε στην ΠΕΔ Πελοποννήσου την αλλαγή των πληθυσμιακών κριτηρίων. Η πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή, με το σκεπτικό ότι η οικονομική ενίσχυση θα καταβάλλεται από ίδιους δημοτικούς πόρους και συνεπώς δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η επιδίωξη είναι κάθε Δήμος, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητές του, να μπορεί να αποφασίζει εάν και με ποιον τρόπο θα στηρίζει τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιοχή του.

Το επόμενο βήμα αναμένεται να γίνει στην ΚΕΔΕ, καθώς το ζήτημα πρόκειται να τεθεί προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίασή της. Εφόσον υπάρξει ανάλογη απόφαση, το αίτημα θα προωθηθεί στον υπουργό Εσωτερικών. Ο δήμαρχος εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Θεόδωρος Λιβάνιος θα ανταποκριθεί θετικά και θα εκδοθεί σχετική διευκρίνιση, υπογραμμίζοντας ότι η εφαρμογή του μέτρου δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σχεδιασμός στήριξης και για νέα ζευγάρια με παιδιά

Παράλληλα, ο Θανάσης Βασιλόπουλος αποκάλυψε ότι βρίσκεται υπό επεξεργασία ένα ευρύτερο πλαίσιο στήριξης για τα νέα ζευγάρια που ζουν στον Δήμο και αποκτούν παιδιά. Η πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι οι παρεμβάσεις να μην περιοριστούν στην καταβολή ενός εφάπαξ επιδόματος, αλλά να περιλαμβάνουν διευκολύνσεις με μεγαλύτερη διάρκεια.

Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται είναι η μηδενική καταβολή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, η απαλλαγή από τα τέλη αποχέτευσης, καθώς και η παροχή προτεραιότητας για την ένταξη των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και τα ΚΔΑΠ του Δήμου, χωρίς να ακολουθούν τη συνήθη διαδικασία αξιολόγησης.

Ο σχεδιασμός αφορά τη στήριξη των οικογενειών έως την ηλικία των 5 ετών των παιδιών. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος, αναμένονται πλέον κοστολογημένες προτάσεις προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό πλαίσιο, ενώ άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο η σχετική απόφαση να αποκτήσει αναδρομική ισχύ.