Όλυμπος: Αίσιο τέλος για τους μαθητές που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση – Πήραν εξιτήριο

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Στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης μεταφέρθηκαν έξι μαθητές ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα του Ολύμπου, σε υψόμετρο άνω των 1.900 μέτρων, στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής.

Οι 17χρονοι μεταφέρθηκαν το πρωί με ελικόπτερο που διέθεσε το ΓΕΕΘΑ στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου και από εκεί με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Κινητοποιήθηκαν, επίσης, επτά πυροσβέστες από την 2η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, που προσέγγισαν τους μαθητές στο καταφύγιο. Και οι έξι μαθητές έχουν πάρει εξιτήριο και βρίσκονται στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στο οποίο φοιτούν οι μαθητές (Pinewood The American International School of Thessaloniki), μετά τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν, τα συμπτώματά τους αποδόθηκαν σε τροφική δηλητηρίαση, ενώ αναμένονται τα πορίσματα περαιτέρω εργαστηριακών εξετάσεων.

Συνολικά 29 μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 17-18 ετών, συνοδευόμενοι από τρεις εκπαιδευτικούς και δύο ορειβάτες, είχαν αναχωρήσει χθες από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τον Όλυμπο στο πλαίσιο εγκεκριμένης σχολικής εκδρομής.

Από το βράδυ της 1ης Οκτωβρίου, έξι μαθητές και μαθήτριες παρουσίασαν έντονα συμπτώματα αδιαθεσίας. Ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών, οι συνοδοί κάλεσαν άμεσα το 112. Στην περιοχή του καταφυγίου, όπου επρόκειτο να διανυκτερεύσουν οι μαθητές, έσπευσαν πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΑΚ. Ακολούθησε η αεροδιακομιδή των έξι μαθητών με ελικόπτερο της Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή του Λιτοχώρου και, στη συνέχεια, η μεταφορά τους στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.

Για το περιστατικό και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από το Pinewood ενημερώθηκαν, επίσης, οι αρμόδιες υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Με ανακοίνωσή του το Pinewood The American International School of Thessaloniki εκφράζει «τις θερμές ευχαριστίες του προς τις υπηρεσίες και τα σώματα της Ελληνικής Πολιτείας για την άμεση κινητοποίηση, τον συντονισμό και την ταχεία ανταπόκρισή τους σε μια ιδιαίτερα απαιτητική κατάσταση».