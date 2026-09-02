Στέγαση εκπαιδευτικών: «Ασφυκτικές συνθήκες» λόγω ακριβών ενοικίων – Έκκληση για διαθέσιμα σπίτια

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Σε έκκληση για την εξεύρεση κατοικιών προς ενοικίαση αλλά ακόμη και για προσωρινή φιλοξενία εκπαιδευτικών προχωρά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βύρωνα – Καισαριανής – Παγκρατίου «Ρόζα Ιμβριώτη», λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Ο Σύλλογος περιγράφει ως ιδιαίτερα δύσκολη την κατάσταση που καλούνται να αντιμετωπίσουν νεοδιόριστοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι τοποθετούνται μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και αναζητούν στέγη μέσα σε ένα περιβάλλον υψηλών ενοικίων και αυξημένου κόστους ζωής.

«Η κατάσταση θα είναι ακόμη πιο δύσκολη»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, το πρόβλημα της στέγασης αναμένεται να εμφανιστεί ακόμη πιο έντονο τη φετινή σχολική χρονιά, τόσο πανελλαδικά όσο και στις περιοχές Βύρωνα, Καισαριανής και Παγκρατίου.

Όπως επισημαίνεται, η ακρίβεια και η δυσκολία εξεύρεσης διαθέσιμης κατοικίας δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο περιβάλλον για όσους εκπαιδευτικούς καλούνται να μετακινηθούν προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.

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Ο Σύλλογος αναφέρεται ειδικότερα στις αποδοχές των εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας ότι ο μισθός ενός νεοδιόριστου διαμορφώνεται στα 800 ευρώ και ενός αναπληρωτή στα 950 ευρώ. Κατά την ανακοίνωση, οι συνθήκες γίνονται ακόμη δυσκολότερες για όσους, για οικογενειακούς λόγους, είναι υποχρεωμένοι να συντηρούν και δεύτερη κατοικία εκτός Αττικής.

Ζητούν επίδομα στέγασης για όλους τους εκπαιδευτικούς

Με αφορμή την κατάσταση αυτή, ο Σύλλογος επαναφέρει σειρά αιτημάτων που αφορούν τόσο τις αποδοχές όσο και τη στεγαστική υποστήριξη των εκπαιδευτικών.

Μεταξύ άλλων, διεκδικεί ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και καθιέρωση επιδόματος στέγασης για όλους.

Παράλληλα, ζητά να αξιοποιηθούν ή να κατασκευαστούν κατοικίες, καθώς και να χρησιμοποιηθούν δημόσια κτίρια και ξενοδοχειακές μονάδες για τη στέγαση εκπαιδευτικών με ευθύνη του κράτους.

Στην ανακοίνωση αναγνωρίζεται ότι έχουν υπάρξει ρυθμίσεις σε ορισμένες περιοχές της χώρας, είτε μέσω επιδόματος ενοικίου είτε με αποφάσεις για την κατασκευή κατοικιών. Ο Σύλλογος εκτιμά, ωστόσο, ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση του συνολικού προβλήματος και ζητά εξασφάλιση κατοικίας ή επιδότηση της στέγης για κάθε εκπαιδευτικό που εργάζεται μακριά από το σπίτι του.

Έκκληση σε όσους διαθέτουν σπίτι προς ενοικίαση

Μέχρι να υπάρξουν συνολικότερες λύσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου απευθύνεται στην τοπική εκπαιδευτική και κοινωνική κοινότητα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες.

Συγκεκριμένα, καλεί όποιον διαθέτει κατοικία προς ενοικίαση να επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, ώστε η σχετική πληροφορία να μπορεί να φτάσει σε νεοδιόριστους, αναπληρωτές αλλά και οποιονδήποτε άλλο εκπαιδευτικό αντιμετωπίζει πρόβλημα στέγασης.

Ακόμη και προσωρινή φιλοξενία για τις πρώτες ημέρες

Το κάλεσμα δεν περιορίζεται στα διαθέσιμα ακίνητα. Ο Σύλλογος ζητά επίσης από εκπαιδευτικούς που έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν συναδέλφους τους για λίγες ημέρες, μέχρι εκείνοι να πληροφορηθούν την οριστική σχολική τους τοποθέτηση και να καταφέρουν να βρουν μόνιμη κατοικία.

Παράλληλα, καλεί όλους τους νεοδιόριστους και αναπληρωτές που πρόκειται να υπηρετήσουν στην περιοχή να βρίσκονται σε επικοινωνία μαζί του για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν.

Με την παρέμβασή του, ο Σύλλογος «Ρόζα Ιμβριώτη» επιχειρεί αφενός να δώσει μια άμεση λύση στις πιεστικές στεγαστικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και αφετέρου να επαναφέρει το αίτημα για μόνιμα μέτρα από την πολιτεία, ώστε η εξεύρεση κατοικίας να μην αποτελεί πρόσθετο εμπόδιο για όσους καλούνται να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο διαμονής τους.