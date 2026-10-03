Επιμόρφωση νηπιαγωγών για την παιδική κακοποίηση – Τρεις νέοι κύκλοι του προγράμματος «Αναγνωρίζω – Προστατεύω»

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Τρεις νέους κύκλους επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕ60 και Συμβούλους Εκπαίδευσης ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) διοργανώνει το Σωματείο ΕΛΙΖΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αναγνωρίζω – Προστατεύω».

Νέους κύκλους επιμόρφωσης υλοποιεί το Σωματείο ΕΛΙΖΑ – Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αναγνωρίζω – Προστατεύω», που πραγματοποιείται σε στρατηγική συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στο νέο κύκλο μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί ΠΕ60 και Σύμβουλοι Εκπαίδευσης ΠΕ60 (Νηπιαγωγών), οι οποίοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην επιμόρφωση συνολικής διάρκειας 15 ωρών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης και 3 ώρες σύγχρονης διαδικτυακής παρακολούθησης, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία από τις διαθέσιμες ημερομηνίες διεξαγωγής.

1ος κύκλος 13 ή 15 Οκτωβρίου 2026 (17.00-20.00)

2ος κύκλος 10 ή 12 Νοεμβρίου 2026 (17.00-20.00)

3ος κύκλος 15 ή 17 Δεκεμβρίου 2026 (17.00-20.00)

Το πρόγραμμα στοχεύει στην επιμόρφωση των νηπιαγωγών σε θέματα παιδικής προστασίας, δίνοντας έμφαση στην αναγνώριση και την κατάλληλη διαχείριση περιστατικών φερόμενης παραμέλησης ή/και κακοποίησης παιδιών.

Το επιμορφωτικό υλικό περιλαμβάνει θεματικές που αφορούν στις μορφές παιδικής κακοποίησης, στα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά του φαινομένου, καθώς και στους τρόπους αναγνώρισης (π.χ. σημάδια κακοποίησης) και διαχείρισης (π.χ. πώς κάνω μια αναφορά) ενός φερόμενου περιστατικού ειδικά για τους/τις εκπαιδευτικούς. Παρουσιάζονται, επίσης, οι επιπτώσεις της κακοποίησης στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς και νομικά εργαλεία για τον/την εκπαιδευτικό σε σχέση με την προστασία του παιδιού στην Ελλάδα. Τέλος, μέσα από αντιπροσωπευτικές μελέτες περίπτωσης ενισχύεται η βαθύτερη κατανόηση αλλά και η άμεση εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων στην εκπαιδευτική πράξη.

Δήλωση συμμετοχής, στον σύνδεσμο: https://eliza.org.gr/anagnorizo-prostateuo/