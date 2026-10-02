Ζαχαράκη από τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία Κολωνού: «Ένα δημόσιο σχολείο που ανεβάζει τον πήχη και ανοίγει δρόμους για κάθε παιδί»

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Επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μαζί με τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο – Στο επίκεντρο οι ίσες ευκαιρίες, η ενίσχυση του δημόσιου σχολείου και οι νέες εκπαιδευτικές δυνατότητες για τους μαθητές

Στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία Κολωνού βρέθηκαν η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνης Παπαδημητρίου. Κατά την επίσκεψή τους είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν μαθητές, εκπαιδευτικούς και μέλη της σχολικής κοινότητας, καθώς και να ενημερωθούν για τη λειτουργία και το εκπαιδευτικό έργο των δύο σχολικών μονάδων.

Το Γυμνάσιο και το Λύκειο Κολωνού λειτουργούν από το σχολικό έτος 2025-2026 ως Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας που επικεντρώνεται στην ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης και στη διεύρυνση των εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους μαθητές, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση των σχολείων με την τοπική κοινωνία. Στο Δημόσιο Ωνάσειο Λύκειο Κολωνού, τουλάχιστον το 60% των μαθητών που εισάγονται μέσω εξετάσεων προέρχεται από το 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα της Αθήνας, διατηρώντας έτσι ισχυρό τον δεσμό της σχολικής μονάδας με τη γειτονιά.

Σήμερα, στο Δημόσιο Ωνάσειο Γυμνάσιο Κολωνού φοιτούν 287 μαθητές, κατανεμημένοι σε 12 τμήματα, ενώ στο αντίστοιχο Λύκειο φοιτούν 220 μαθητές σε 11 τμήματα.

Πέρα από το εθνικό πρόγραμμα σπουδών, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ένα διευρυμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με Ομίλους και Σύνολα, ενώ προσφέρεται και Ενισχυτική Διδασκαλία, ενισχύοντας περαιτέρω την εκπαιδευτική υποστήριξη των παιδιών. Οι δραστηριότητες καλύπτουν από τις Φυσικές Επιστήμες, το STEM και τη Ρομποτική έως τις Ανθρωπιστικές Σπουδές, τις Ξένες Γλώσσες, τις Τέχνες, τον Πολιτισμό και την ψηφιακή δημιουργία.

Στο Δημόσιο Ωνάσειο Λύκειο Κολωνού, από τους 42 Ομίλους, Σύνολα και τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας που λειτούργησαν την προηγούμενη σχολική χρονιά, ο σχεδιασμός για φέτος προβλέπει 65 και πλέον, ενώ 170 μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου παρακολουθούν υποχρεωτικά Ομίλους, Σύνολα και Ενισχυτική Διδασκαλία της επιλογής τους, για 10 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως πέραν του ωρολογίου προγράμματος. Για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου προβλέπονται επιπλέον τέσσερα και πλέον τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, κατόπιν αίτησής τους.

Στο Γυμνάσιο αναπτύσσονται, μεταξύ άλλων, δράσεις STEM, Ρητορικής και Επιχειρηματολογίας, σχολικής δημοσιογραφίας και επιχειρηματικότητας, καθώς και ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ και eTwinning. Στο πλαίσιο του Ομίλου Εγκληματολογίας, μαθητές έχουν συμμετάσχει σε εργαστηριακές ασκήσεις απομόνωσης και ανίχνευσης DNA και έχουν επισκεφθεί τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας και το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ η σχολική εφημερίδα έχει κατακτήσει την 3η θέση σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό Σχολικής Εφημερίδας.

20 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία τη φετινή σχολική χρονιά

Το δίκτυο των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025 με 12 σχολικές μονάδες και τη σχολική χρονιά 2026-2027 διευρύνθηκε σε 20 σχολικές μονάδες, με τον συνολικό σχεδιασμό να προβλέπει 22 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία – 11 Γυμνάσια και 11 Λύκεια – σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για δημόσια σχολεία με κοινωνικό προσανατολισμό, τα οποία υποστηρίζονται από το Ίδρυμα Ωνάση, στο πλαίσιο δωρεάς ύψους 160 εκατ. ευρώ, με έμφαση στη σύγχρονη και καινοτόμο εκπαίδευση και στη διεύρυνση των εκπαιδευτικών ευκαιριών. Σε πλήρη ανάπτυξη, το δίκτυο αναμένεται να αφορά περισσότερους από 6.000 μαθητές κάθε χρόνο και περισσότερους από 22.000 σε ορίζοντα δωδεκαετίας.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Για το δίκτυο των 20 ΔΗΜ.Ω.Σ. και τις καλές πρακτικές που προκύπτουν μέσα από τη λειτουργία τους σε όλη την επικράτεια έκανε λόγο στις δηλώσεις της η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Πέραν της βελτιωμένης όψης των σχολείων και της ακαδημαϊκής λειτουργίας τους, η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε στις δεξιότητες που μπορούν να αναπτύξουν οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα στο σχολείο.

«Λειτουργούν δεκάδες όμιλοι, όπου τα παιδιά μπορούν να κάνουν ρομποτική, ρητορική, επιχειρηματικότητα, να μιλήσουν για το ποια είναι αυτή η κοινωνία που τους περιμένει, να ενδυναμωθούν και να είναι καλύτερα προετοιμασμένες και προετοιμασμένοι για ένα μέλλον το οποίο τους ανήκει», είπε χαρακτηριστικά.

«Και όλα αυτά έχουν στο επίκεντρο τους εκπαιδευτικούς μας. Τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα παιδιά, τα στηρίζουν, τα εμπνέουν και, με τη γνώση και την αφοσίωσή τους, μετατρέπουν αυτές τις νέες δυνατότητες σε πραγματική εκπαιδευτική εμπειρία», υπογράμμισε η Υπουργός.

«Αλλάζει η όψη των σχολείων μας και θεωρώ ότι δημιουργείται μία πολύ καλή πρακτική, την οποία οφείλουμε, μαζί με τα στελέχη της εκπαίδευσης, να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε και στα υπόλοιπα γενικά σχολεία», τόνισε.

Ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, δήλωσε:

«Ως απόφοιτος δημόσιου σχολείου και δημόσιου πανεπιστημίου, γέννημα θρέμμα μιας περιοχής της Θεσσαλονίκης που δεν ήταν από τις πιο προνομιούχες, γνωρίζω πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι να έχουμε καλό δημόσιο σχολείο για να μειώσουμε τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες.

Το Πρότυπο Ωνάσειο Γυμνάσιο και Λύκειο στον Κολωνό δίνει ακριβώς αυτό το μήνυμα: ότι ο Κολωνός μπορεί να έχει το ίδιο και καλύτερο σχολείο από το Κολωνάκι. Ότι τα σχολεία της Περιφέρειας μπορούν να έχουν εξίσου καλά, αλλά και καλύτερα, σχολεία από τα σχολεία της Αθήνας.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο Ίδρυμα Ωνάση, στο Υπουργείο Παιδείας, στην εκπαιδευτική κοινότητα και στους γονείς που στηρίζουν αυτό το σχολείο. Ένα πραγματικό στολίδι, μια σπουδαία πρωτοβουλία και μακάρι να υπάρξουν και άλλες τέτοιες σχολικές μονάδες».

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου δήλωσε:

«Η φετινή χρονιά αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο, καθώς πλέον λειτουργούν είκοσι Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία σε όλη τη χώρα. Αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο είναι η ισχυρή κοινωνική αποδοχή του θεσμού από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Η ανταπόκριση αυτή δείχνει ότι τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία καλύπτουν μια πραγματική ανάγκη της εκπαιδευτικής κοινότητας και δημιουργούν νέες ευκαιρίες για ποιοτική δημόσια εκπαίδευση.

Η μεγαλύτερη επιτυχία μας είναι ότι τα σχολεία αυτά λειτουργούν πλέον δυναμικά και με ενθουσιασμό από όλους όσοι συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι τοπικές κοινωνίες αποτελεί την καλύτερη απόδειξη της αξίας αυτού του εγχειρήματος.

Στον σχεδιασμό μας παραμένει η ολοκλήρωση του δικτύου των είκοσι δύο Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων που έχουμε δεσμευθεί να δημιουργήσουμε. Συνεπώς, προβλέπεται η ίδρυση ακόμη ενός Γυμνασίου και ενός Λυκείου, με το τελευταίο να αναμένεται, κατά πάσα πιθανότητα, να λειτουργήσει στην Αττική».