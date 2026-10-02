Παπαϊωάννου στη συνάντηση Ελλήνων και Γάλλων Πρυτάνεων: «Ανοίγουμε πόρτες για τα πανεπιστήμια μας και δίνουμε περισσότερες ευκαιρίες στους φοιτητές»

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Την ενίσχυση των ακαδημαϊκών συνεργασιών μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας βάζουν στο επίκεντρο 16 ελληνικά και 40 γαλλικά δημόσια πανεπιστήμια, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι με επικεφαλής της ελληνικής αποστολής τον υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου.

Νέα ώθηση στη συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας στον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της έρευνας επιχειρείται μέσα από τη συνάντηση εκπροσώπων των δημόσιων πανεπιστημίων των δύο χωρών, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι την 1η Οκτωβρίου. Επικεφαλής της ελληνικής αποστολής ήταν ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις από 16 ελληνικά και 40 γαλλικά δημόσια πανεπιστήμια, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στην επέκταση των υφιστάμενων συνεργασιών και στη δημιουργία νέων κοινών δράσεων σε εκπαίδευση και έρευνα.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Ελλάδας και Γαλλίας για την περίοδο 2026-2030, το οποίο προβλέπει την ενίσχυση των διμερών σχέσεων στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας.

Ένας από τους βασικούς άξονες που τέθηκαν στο τραπέζι ήταν η ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού των πανεπιστημίων. Παράλληλα, εξετάστηκε η δυνατότητα ανάπτυξης περισσότερων κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων, αλλά και συνεργασιών μεταξύ διδακτορικών φοιτητών μέσω προγραμμάτων συνεπίβλεψης.

Στο ερευνητικό σκέλος, οι δύο πλευρές συζήτησαν τρόπους για την αξιοποίηση νέων ευκαιριών κοινής δράσης, με στόχο την ενίσχυση των ερευνητικών δικτύων και τη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών και ερευνητικών ομάδων των δύο χωρών.

Η συνάντηση στο Παρίσι αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια να ενισχυθούν οι ακαδημαϊκοί δεσμοί Ελλάδας και Γαλλίας και να δημιουργηθούν περισσότερες δυνατότητες για σπουδές, έρευνα και ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

«Η διεθνής παρουσία των ελληνικών πανεπιστημίων αποκτά αξία όταν φτάνει μέχρι τον ίδιο τον φοιτητή. Όταν του δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μέρος των σπουδών του στο εξωτερικό, να συμμετάσχει σε ένα κοινό πρόγραμμα ή να ενταχθεί σε ένα διεθνές ερευνητικό δίκτυο» δήλωσε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης. «Τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια διαθέτουν ανθρώπους, γνώση και ερευνητικό έργο που μπορούν να σταθούν ισότιμα διεθνώς. Δική μας δουλειά είναι να ανοίγουμε περισσότερες πόρτες για τα πανεπιστήμιά μας και περισσότερες ευκαιρίες για τους φοιτητές και τους νέους ερευνητές μας» τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου.