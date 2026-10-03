Προσλήψεις αναπληρωτών 2026-2027: Τι ακολουθεί μετά τη Β’ φάση

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Τι αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της Β' φάσης αναπληρωτών. Ποιά τα κενά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια. Το πιθανό χρονοδιάγραμμα.

Με το βλέμμα στραμμένο στη Γ’ φάση αναπληρωτών βρίσκονται χιλιάδες εκπαιδευτικοί με την αγωνία να χτυπά «κόκκινο».

Η ΔΟΕ, μάλιστα, μιλώντας στο iPaideia.gr ζητά από το Υπουργείο Παιδείας νέα συμπληρωματική φάση, μετά το αλαλούμ που προέκυψε με τα κενά στη Δ’ Αθήνας.

Ωστόσο, ήδη έχει ανοίξει η συζήτηση για την πραγματοποίηση της Γ’ Φάσης προσλήψεων. Στις αρχές Νοεμβρίου αναμένεται ο νέος κύκλος προσλήψεων, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Χιλιάδες κενά παραμένουν στα σχολεία

Ο Οκτώβριος μπήκε, αλλά χιλιάδες κενά εξακολουθούν να παραμένουν στα σχολεία ακόμα και μετά την Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Συγκεκριμένα, περισσότερα από 16.000 κενά εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία.

Σύμφωνα με στοιχεία που έστειλε στο iPaideia.gr ο Πάνος Ντούλας, Καθηγητής Αγγλικής – Κοινωνικών Επιστημών στο 1ο Γυμνάσιο Αχαρνών, μετά και τη Β΄ φάση προσλήψεων παραμένουν 16.343 κενά σε Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ΕΕΠ/ΕΒΠ.

Η αποτύπωση της κατάστασης μετά τις προσλήψεις της Β΄ φάσης δείχνει ότι από τα 23.026 κενά που καταγράφονταν στις 28 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν 6.683 προσλήψεις, με το ποσοστό κάλυψης να διαμορφώνεται μόλις στο 29%.

Το αποτέλεσμα είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πάνου Ντούλα, να παραμένουν στις αρχές Οκτωβρίου 16.343 κενά σε Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ΕΕΠ/ΕΒΠ.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο χαρακτηριστική αν εξεταστεί από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Την 1η Σεπτεμβρίου τα αρχικά κενά υπολογίζονταν σε 51.510, ενώ μέχρι την 1η Οκτωβρίου οι προσλήψεις αναπληρωτών που έχουν πραγματοποιηθεί ανέρχονται συνολικά σε 36.591.

Ωστόσο, οι ανάγκες δεν παραμένουν στατικές. Νέα κενά προστίθενται στην πορεία, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με την καταγραφή του Πάνου Ντούλα, οι συνολικές προσλήψεις που θα απαιτούνταν μέχρι αυτή τη στιγμή για να λειτουργούν κανονικά τα σχολεία να φτάνουν τις 52.934. Με βάση αυτούς τους υπολογισμούς, η συνολική κάλυψη των κενών έως την 1η Οκτωβρίου βρίσκεται στο 69%.

Β΄ φάση: 6.683 προσλήψεις για 23.026 κενά

Η Β΄ φάση αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος. Στις 28 Σεπτεμβρίου, πριν από την πραγματοποίηση των νέων προσλήψεων, τα κενά ανέρχονταν συνολικά σε 23.026.

Απέναντι σε αυτές τις ανάγκες πραγματοποιήθηκαν 6.683 προσλήψεις αναπληρωτών, αφήνοντας ακάλυπτες 16.343 θέσεις. Έτσι, η Β΄ φάση κάλυψε συνολικά μόλις το 29% των συγκεκριμένων καταγεγραμμένων κενών.

Σχεδόν 9.000 κενά μόνο στην Πρωτοβάθμια

Το μεγαλύτερο μέρος των κενών που απομένουν εντοπίζεται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στη Γενική Εκπαίδευση είχαν καταγραφεί πριν από τη Β΄ φάση 5.090 κενά. Με τις 1.579 προσλήψεις καλύφθηκε το 31% και παρέμειναν 3.511 κενά. Ακόμη μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα στην Ειδική Αγωγή της Πρωτοβάθμιας. Από τα 7.940 κενά, οι προσλήψεις ήταν 2.459, επίσης με ποσοστό κάλυψης 31%. Έτσι, μετά τη Β΄ φάση εξακολουθούν να υπάρχουν 5.481 κενά στην Ειδική Αγωγή της Πρωτοβάθμιας. Αθροιστικά, Γενική και Ειδική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια εξακολουθούν να μετρούν 8.992 κενά.

Πάνω από 4.500 κενά στη Δευτεροβάθμια

Στη Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, πριν από τη Β΄ φάση, καταγράφονταν 4.106 κενά. Οι 1.098 προσλήψεις κάλυψαν το 27% των συγκεκριμένων αναγκών, με αποτέλεσμα να παραμένουν 3.008 κενά. Στην Ειδική Αγωγή της Δευτεροβάθμιας, από τα 2.329 κενά, πραγματοποιήθηκαν 769 προσλήψεις. Η κάλυψη έφτασε στο 33% και οι ακάλυπτες ανάγκες διαμορφώθηκαν σε 1.560. Συνολικά, στις δύο κατηγορίες της Δευτεροβάθμιας παραμένουν 4.568 κενά.

Η χαμηλότερη κάλυψη στο ΕΕΠ/ΕΒΠ

Ακόμη χαμηλότερη είναι η κάλυψη στο Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό. Τα κενά πριν από τη Β΄ φάση ανέρχονταν σε 3.561, ενώ πραγματοποιήθηκαν μόλις 778 προσλήψεις. Το ποσοστό κάλυψης περιορίστηκε έτσι στο 22%, το χαμηλότερο μεταξύ των κατηγοριών που περιλαμβάνονται στα στοιχεία. Μετά τη Β΄ φάση εξακολουθούν να παραμένουν 2.783 κενά ΕΕΠ/ΕΒΠ.

Από τα 51.510 αρχικά κενά στα 16.343 που παραμένουν

Η συνολική εικόνα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς δείχνει τη διαδρομή των προσλήψεων αλλά και τη συνεχή μεταβολή των αναγκών. Την 1η Σεπτεμβρίου καταγράφονταν 51.510 αρχικά κενά. Στην Α΄ φάση πραγματοποιήθηκαν 29.908 προσλήψεις αναπληρωτών, με την κάλυψη να υπολογίζεται στο 58% και τα εναπομείναντα κενά σε 21.602.

Μέχρι την 1η Οκτωβρίου, οι συνολικές προσλήψεις έχουν φτάσει, σύμφωνα με την καταγραφή, τις 36.591, ενώ τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν υπολογίζονται σε 16.343.

Ο Πάνος Ντούλας διευκρινίζει στα στοιχεία που έστειλε στο iPaideia.gr ότι ο αριθμός των κενών μεταβάλλεται μεταξύ των φάσεων και δεν προκύπτει απλώς αφαιρώντας τις προσλήψεις από τα αρχικά κενά.

Στην καταγραφή έχουν προστεθεί 500 ΥΜΕΠΑΛ Γενικής Δευτεροβάθμιας, 250 ΥΜΕΠΑΛ ΕΕΠ, 1.142 ΖΕΠ στην Πρωτοβάθμια, 362 ΖΕΠ στη Δευτεροβάθμια, 200 ΜΟΥΣ, 900 ΑΓΓΛΗΝΗΠ και 400 ΑΓΓΛΗΝΗΠ από τη Β΄ φάση.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει, οι ανάγκες μεταβάλλονται εξαιτίας νέων εγγραφών και μετεγγραφών μαθητών, συμπτύξεων ή «σπασίματος» τμημάτων, νέων διαγνώσεων Παράλληλης Στήριξης, μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραιτήσεων αναπληρωτών, νέων αποχωρήσεων μονίμων και νέων αδειών εκπαιδευτικών.

Εκτίμηση για τουλάχιστον 53.000 προσλήψεις συνολικά

Με βάση αυτή την εικόνα, ο Πάνος Ντούλας εκτιμά ότι είναι αναγκαία και νέα φάση προσλήψεων. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, για την κάλυψη όλων των κενών κατά το σχολικό έτος 2026-2027 θα απαιτούνταν συνολικά τουλάχιστον 53.000 προσλήψεις αναπληρωτών. Και αυτό, όπως επισημαίνει, χωρίς να υπολογίζονται επιπλέον κενά που ενδέχεται να δημιουργηθούν από εδώ και πέρα.

Έτσι, παρά τις 36.591 προσλήψεις που καταγράφονται μέχρι την 1η Οκτωβρίου, η νέα σχολική χρονιά έχει ήδη περάσει στον δεύτερο μήνα της με 16.343 κενά να εξακολουθούν να παραμένουν ακάλυπτα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πάνου Ντούλα.

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα που έστειλε ο Πάνος Ντούλας στο iPaideia.gr: