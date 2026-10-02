Μη κρατικά Πανεπιστήμια: Το νέο πλαίσιο της ΕΘΑΑΕ για την πιστοποίηση των ιδιωτικών Ιατρικών Σχολών

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Νέο πλαίσιο για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών στα παραρτήματα μη κρατικών πανεπιστημίων θέτει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, με δύο αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τα δύο νέα ΦΕΚ βάζουν στο επίκεντρο αφενός τα νέα προπτυχιακά προγράμματα Ιατρικής των παραρτημάτων Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) και αφετέρου τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα, καθορίζοντας τα κριτήρια, τους δείκτες και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν προκειμένου να πιστοποιηθούν.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη διασφάλιση της ποιότητας, στο διδακτικό προσωπικό, στις υποδομές και τις υπηρεσίες προς τους φοιτητές, στη δομή των προγραμμάτων και στην εξωτερική αξιολόγηση, ενώ για τα προγράμματα Ιατρικής λαμβάνονται υπόψη και διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για τη βασική ιατρική εκπαίδευση.

Νέο πλαίσιο ειδικά για τις Ιατρικές Σχολές

Με το ΦΕΚ Β’ 5909/30.09.2026 καθορίζεται το νέο πρότυπο πιστοποίησης ποιότητας για κάθε νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής που προσφέρεται από παράρτημα ΝΠΠΕ.

Το πλαίσιο εφαρμόζεται για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των νέων προγραμμάτων Ιατρικής και προσδιορίζει τα κριτήρια, τους δείκτες και τις προϋποθέσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται προκειμένου να λάβουν την απαιτούμενη πιστοποίηση.

Στο πλαίσιο αναφοράς περιλαμβάνονται η εθνική νομοθεσία, οι ευρωπαϊκές αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για τη διασφάλιση ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, αλλά και διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για τη βασική ιατρική εκπαίδευση, όπως εκείνα της World Federation for Medical Education (WFME).

Η νέα απόφαση αντικαθιστά το προηγούμενο πρότυπο που είχε καθοριστεί με την απόφαση 55308/20-4-2026 και ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Νέοι κανόνες και για τα μεταπτυχιακά

Ξεχωριστή απόφαση της ΕΘΑΑΕ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5908/30.09.2026, καθορίζει το νέο πρότυπο πιστοποίησης για τα νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των παραρτημάτων ΝΠΠΕ.

Το νέο πρότυπο αποτελεί το βασικό πλαίσιο βάσει του οποίου το παράρτημα συντάσσει την έκθεση αυτοαξιολόγησης και υποβάλλει την πρόταση πιστοποίησης, αλλά και το πλαίσιο πάνω στο οποίο πραγματοποιείται η εξωτερική αξιολόγηση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Για την αξιολόγηση προβλέπονται έξι συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία συνοδεύονται από ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες και από συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να κατατίθενται.

Πότε ένα μεταπτυχιακό κρίνεται «μη συμμορφούμενο»

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται η τελική κρίση για ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Κάθε επιμέρους κριτήριο μπορεί να αξιολογηθεί ως «συμμόρφωση», «μερική συμμόρφωση» ή «μη συμμόρφωση».

Για να επιτευχθεί συνολική συμμόρφωση, το πρόγραμμα δεν πρέπει να έχει χαρακτηριστεί «μη συμμορφούμενο» σε κανένα κριτήριο, ενώ επιτρέπεται να έχει κριθεί «μερικώς συμμορφούμενο» το πολύ σε δύο κριτήρια.

Εάν τρία ή περισσότερα κριτήρια χαρακτηριστούν ως «μερικώς συμμορφούμενα», χωρίς να υπάρχει «μη συμμόρφωση» σε κάποιο από αυτά, τότε το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται συνολικά «μερικώς συμμορφούμενο».

Το αυστηρότερο σημείο του πλαισίου είναι ότι εάν έστω και ένα κριτήριο αξιολογηθεί ως «μη συμμορφούμενο», ολόκληρο το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται συνολικά «μη συμμορφούμενο».

Η απόφαση πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ μπορεί τελικά να είναι θετική, θετική υπό όρους ή αρνητική.

Υποδομές, προσωπικό και πού πηγαίνουν τα δίδακτρα

Το πλαίσιο δεν περιορίζεται στο ακαδημαϊκό περιεχόμενο του μεταπτυχιακού. Τα παραρτήματα καλούνται να τεκμηριώνουν και την επάρκεια των υποδομών και των υπηρεσιών που διαθέτουν για την υποστήριξη της μάθησης και της ακαδημαϊκής δραστηριότητας.

Μεταξύ των στοιχείων που υποβάλλονται υποχρεωτικά περιλαμβάνονται αναλυτική περιγραφή των υποδομών και υπηρεσιών, συγκεκριμένη δέσμευση για την οικονομική κάλυψή τους, στοιχεία για το διοικητικό προσωπικό που υποστηρίζει το πρόγραμμα και ενημερωτικό υλικό για τις υπηρεσίες που παρέχονται στους φοιτητές.

Παράλληλα, προβλέπεται η υποβολή σχεδίου αξιοποίησης των διδάκτρων.

Τι προβλέπεται για τα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά

Ειδικές απαιτήσεις τίθενται και όταν ένα μεταπτυχιακό προσφέρεται με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σε αυτή την περίπτωση, το παράρτημα πρέπει να καταρτίζει και να εφαρμόζει στρατηγική ηλεκτρονικής μάθησης, ενταγμένη στη συνολική στρατηγική του, καθώς και να αιτιολογεί γιατί η ηλεκτρονική μάθηση αποτελεί κατάλληλη επιλογή για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Προβλέπονται ακόμη κανόνες για την πρόσβαση και τη συμμετοχή φοιτητών με αναπηρία, ασθένεια ή άλλες ειδικές περιστάσεις, αλλά και ρυθμίσεις για ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, πνευματικής ιδιοκτησίας και αντιμετώπισης της απάτης.

Αξιολόγηση από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

Η αξιολόγηση δεν αποτελεί απλή αριθμητική εξέταση των επιμέρους δεικτών. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ειδική και τεκμηριωμένη κρίση εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι μελετούν την πρόταση πιστοποίησης και πραγματοποιούν επιτόπια επίσκεψη, με συνεντεύξεις και συζητήσεις με το προσωπικό του αξιολογούμενου ιδρύματος.

Οι εμπειρογνώμονες εξετάζουν συνολικά τα ακαδημαϊκά τεκμήρια, τους δείκτες και τα ευρήματα της εξωτερικής αξιολόγησης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι εκπαιδευτικές διαδικασίες είναι κατάλληλες, επαρκώς τεκμηριωμένες και ικανές να οδηγήσουν στα επιδιωκόμενα μαθησιακά και ακαδημαϊκά αποτελέσματα.

Σε ισχύ από τη δημοσίευση των ΦΕΚ

Οι δύο αποφάσεις ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και διαμορφώνουν το νέο πλαίσιο μέσα από το οποίο θα περνούν η αξιολόγηση και η πιστοποίηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων των παραρτημάτων ΝΠΠΕ.