Στο Πανεπιστήμιο Πατρών η Σοφία Ζαχαράκη – Πρεμιέρα για την αγγλόφωνη Ιατρική και εγκαίνια στο Κέντρο Καινοτομίας

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Διπλή παρουσία στο Πανεπιστήμιο Πατρών θα έχει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή την έναρξη του νέου αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος Ιατρικής και τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας του Ιδρύματος.

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών μεταβαίνει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή την έναρξη του νέου αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος Ιατρικής. Η παρουσία της υπουργού σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη ενός προγράμματος που εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας και της εξωστρέφειας του δημόσιου πανεπιστημίου.

Η εκδήλωση για την έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις 11:00, με την υπουργό να καλωσορίζει τους πρώτους φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το νέο αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών.

Το ενδιαφέρον υποψηφίων από το εξωτερικό ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς συνολικά 168 αιτήσεις κατατέθηκαν από υποψηφίους που προέρχονται από 23 διαφορετικές χώρες. Τα ετήσια δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται σε 12.000 ευρώ, ενώ προβλέπονται και δύο υποτροφίες αριστείας για φοιτητές που θα διακριθούν.

Πρόκειται για το τέταρτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα Ιατρικής σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, μετά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Στις 12:30 μ.μ., η Σοφία Ζαχαράκη θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, μιας νέας δομής που ενισχύει τη σύνδεση της πανεπιστημιακής γνώσης και της έρευνας με την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την παραγωγική οικονομία.