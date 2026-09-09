Εκπαιδευτικοί: Πρόγραμμα – κοροϊδία το «Μαριέττα Γιαννάκου» – «Κανένας ουσιαστικός έλεγχος των σχολικών κτηρίων»

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Την έντονη κριτική της στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» και στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η συμβολή του στην αναβάθμιση των σχολικών υποδομών εκφράζει η ΕΛΜΕ Ζακύνθου, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις που προβλέπονται δεν αντιμετωπίζουν τα ουσιαστικά κτηριακά προβλήματα των σχολείων.

Σε ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Ζακύνθου αναφέρει ότι το πρόγραμμα καλύπτει, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, μόλις το 8% των σχολείων της χώρας, ενώ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Ζακύνθου έχουν ενταχθεί μόνο δύο από τα 15 σχολικά συγκροτήματα: το ΕΠΑΛ και το ΕΝΕΕΓΥΛ.

Η ΕΛΜΕ επισημαίνει ότι οι εργασίες του προγράμματος επικεντρώνονται κυρίως στην ανακαίνιση ή κατασκευή χώρων υγιεινής με προδιαγραφές προσβασιμότητας, στη διαμόρφωση γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ, σε εργασίες βαψίματος εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και στη δημιουργία ραμπών για άτομα με αναπηρία.

Όπου κρίνεται απαραίτητο, όπως αναφέρει, προβλέπονται επίσης εργασίες στεγάνωσης και επισκευής στεγών, καθώς και η εγκατάσταση ανελκυστήρων ή αναβατορίων για άτομα με αναπηρία.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Ζακύνθου, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις δεν συνιστούν συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος της σχολικής στέγης. Όπως υποστηρίζει, δεν προβλέπεται ουσιαστικός έλεγχος των σχολικών κτηρίων, ανέγερση νέων κτηρίων ή ευρύτερη ενίσχυση των υποδομών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ΕΠΑΛ Ζακύνθου, το οποίο περιλαμβάνεται στα σχολεία που ωφελούνται από το πρόγραμμα. Η ΕΛΜΕ σημειώνει ότι εδώ και αρκετά χρόνια από το σχολικό συγκρότημα «λείπει» ένα ολόκληρο κτήριο, το οποίο κατεδαφίστηκε καθώς είχε κριθεί ότι η επισκευή του δεν ήταν οικονομικά συμφέρουσα.

Όπως αναφέρει, τότε είχε δοθεί η προοπτική ότι η κατασκευή νέου κτηρίου θα αποτελούσε οικονομικότερη και ταχύτερη λύση, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει προχωρήσει η ανέγερσή του.

«Η ασφάλεια των μαθητών δεν μπορεί να είναι πεδίο πυροτεχνημάτων»

Η ΕΛΜΕ Ζακύνθου καλεί την κυβέρνηση να ασχοληθεί ουσιαστικά με το κτηριακό πρόβλημα των σχολείων του νησιού, τονίζοντας ότι πρόκειται πρωτίστως για ζήτημα ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών.

«Η ασφάλεια και η ακεραιότητα των μαθητών μας δεν μπορεί να είναι πεδίο “πυροτεχνημάτων”», καταλήγει η ανακοίνωση.