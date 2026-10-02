Συναγερμός στην Γκράβα: Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα έπειτα από οσμή αερίου
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Οι μαθητές απομακρύνθηκαν από τα σχολεία, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί διαρροή.
Συναγερμός σήμανε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας το οποίο εκκενώθηκε μετά από διαρροή αερίου.
Το πρωί οι διευθυντές Γυμνασίων και Λυκείων ειδοποίησαν του μαθητές ότι έπρεπε να αποχωρήσουν από τα σχολεία τους και το ίδιο έπραξαν οι διευθυντές των Δημοτικών λίγες ώρες αργότερα.
Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες πραγματοποίησαν αρχικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάποια διαρροή. Η απόφαση για την προληπτική απομάκρυνση μαθητών και προσωπικού ελήφθη έπειτα από έντονη οσμή που έγινε αντιληπτή στους χώρους του σχολικού συγκροτήματος.
Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση της οσμής και να αποκλειστεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τη σχολική κοινότητα.
Στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας στεγάζονται σχολικές μονάδες που ανήκουν τόσο στον Δήμο Αθηναίων όσο και στον Δήμο Γαλατσίου, με τον συνολικό αριθμό των μαθητών να ανέρχεται περίπου στις 6.000.
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