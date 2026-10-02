Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας: Καταγγελίες για Proficiency «εξπρές» και τίτλους κατ’ οίκον – Παρέμβαση ΑΣΕΠ

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Καταγγελίες για Proficiency σε τρεις ημέρες, «επιτυχία 99%» και πιστοποιητικά χωρίς παρουσία στις εξετάσεις ανοίγουν μεγάλη συζήτηση για την αξιοπιστία της γλωσσομάθειας.

Η ALTE ετοιμάζεται να απευθυνθεί στις ελληνικές αρχές, ενώ ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ προτείνει από το 2029 να εξετάζει το ίδιο το Συμβούλιο τις πραγματικές γλωσσικές δεξιότητες των υποψηφίων.

Σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας στην Ελλάδα προκαλούν καταγγελίες και διαφημιστικές πρακτικές που παρουσιάστηκαν στο φόρουμ της Ένωσης Εξεταστών Γλωσσών στην Ευρώπη (ALTE), με αναφορές ακόμη και σε Proficiency μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, ποσοστά επιτυχίας 99% και πιστοποιητικά που φέρονται να φτάνουν στο σπίτι του υποψηφίου χωρίς εκείνος να έχει προσέλθει σε εξετάσεις.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας χρησιμοποιούνται ως προσόντα που μπορούν να δώσουν μόρια για διορισμούς και υπηρεσιακή εξέλιξη στο Δημόσιο. Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, ζητά ενίσχυση των ελέγχων, ενώ προτείνει από το 2029, εφόσον εξασφαλιστούν τα απαραίτητα μέσα, το ίδιο το ΑΣΕΠ να εξετάζει τους υποψηφίους σε αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά.

Την ίδια στιγμή, η ALTE, μετά από αναφορές για ζητήματα ποιότητας και αξιοπιστίας και έρευνα που πραγματοποίησε, εκτιμά ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι συστημικό και διαδεδομένο και ετοιμάζεται να μεταφέρει τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της στις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Η ALTE μιλά για «συστημικό» πρόβλημα

Η ανησυχία για όσα συμβαίνουν στην ελληνική αγορά πιστοποίησης γλωσσομάθειας τέθηκε στην ALTE κατά τη διάρκεια διεθνούς συνεδρίου της στο Μόναχο, σύμφωνα με τον Ντάρεν Πέρετ, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής και ελεγκτή της Ένωσης.

Όπως ανέφερε στο Euronews, η ALTE ενημερώθηκε για ζητήματα εμπιστοσύνης και ποιότητας στην Ελλάδα και, έπειτα από έρευνα, κατέληξε στην εκτίμηση ότι το πρόβλημα είναι «συστημικό» και διαδεδομένο σε ολόκληρη τη χώρα.

«Αυτό συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια και έχει έρθει πλέον η ώρα να αντιμετωπιστεί», δήλωσε ο Ντάρεν Πέρετ.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου, στο Ινστιτούτο Γκαίτε της Αθήνας, φόρουμ για την ποιότητα και την εμπιστοσύνη στην αξιολόγηση της γλωσσομάθειας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων εξεταστικών φορέων, πανεπιστημίων, της εκπαίδευσης και της πολιτείας.

Στόχος είναι όσα συζητήθηκαν να συνοψιστούν και να υποβληθούν στους αρμόδιους ελληνικούς φορείς, ενώ η ALTE θα αναμένει απάντηση για τα επόμενα βήματα.

Proficiency σε τρεις ημέρες και «επιτυχία 99%»

Στο επίκεντρο βρέθηκαν διαφημιστικές υποσχέσεις για την απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας με διαδικασίες-εξπρές.

Μεταξύ όσων παρουσιάστηκαν ήταν διαφημίσεις για Lower ή Proficiency μέσα σε δύο έως τέσσερις μήνες, άριστη γνώση αγγλικών με μόλις 30 ώρες διδασκαλίας, αλλά και ποσοστό επιτυχίας 99% στις εξετάσεις Proficiency.

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, στάθηκε ιδιαίτερα στο τελευταίο, θέτοντας το ερώτημα πώς μία απαιτητική εξέταση άριστης γνώσης μιας ξένης γλώσσας μπορεί να εμφανίζεται να συνοδεύεται από σχεδόν εξασφαλισμένη επιτυχία.

Καταγγελίες ακόμη και για πιστοποιητικά χωρίς παρουσία στις εξετάσεις

Ακόμη σοβαρότερες ήταν οι καταγγελίες που παρουσίασε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας, Γιώργος Χριστόπουλος, ο οποίος έφερε στο φόρουμ εκτυπωμένες διαδικτυακές διαφημίσεις.

Μία από αυτές, όπως ανέφερε, διαφήμιζε πιστοποιητικό αγγλικών μέσα σε μόλις τρεις ημέρες και από το σπίτι, παρουσιάζοντάς το παράλληλα ως αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ.

Ο ίδιος μετέφερε και καταγγελία για κέντρο ξένων γλωσσών στην Ελευσίνα, σύμφωνα με την οποία ο υποψήφιος δεν προσέρχεται καν στις εξετάσεις, αλλά καταβάλλει ποσό από 500 έως 1.500 ευρώ, ανάλογα με τον τίτλο, και στη συνέχεια το πιστοποιητικό φτάνει στο σπίτι του.

Πρόκειται για καταγγελίες που παρουσιάστηκαν στο φόρουμ και όχι για διαπιστωμένα περιστατικά από το ΑΣΕΠ ή την ALTE.

Κατά τον Γιώργο Χριστόπουλο, υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις στις οποίες απονέμονται πιστοποιητικά επιπέδου C2 –του ανώτατου επιπέδου γλωσσομάθειας– σε κατόχους των οποίων οι πραγματικές γνώσεις βρίσκονται σε επίπεδο B1.

«Δεν θέλουμε μόνο διαφάνεια. Θέλουμε και ποιότητα», τόνισε.

53 φορείς πιστοποίησης αγγλικών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στην Ελλάδα λειτουργούν 53 φορείς πιστοποίησης αγγλικών, έναντι μόλις τριών στη Γερμανία.

Όπως αναφέρθηκε στο φόρουμ, το ΑΣΕΠ χορηγεί την άδεια πιστοποίησης, ωστόσο στη συνέχεια οι φορείς λειτουργούν χωρίς έλεγχο.

Στη συζήτηση τέθηκε και μία διαφορετική πρακτική, την οποία ο Θάνος Παπαϊωάννου περιέγραψε μέσα από σχετική διαφήμιση: μεταπτυχιακό στην Ιταλία με σημειώσεις στα ελληνικά, το οποίο παράλληλα χρησιμοποιείται ως απόδειξη άριστης γνώσης ιταλικών.

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ ανέδειξε με αυτόν τον τρόπο το ζήτημα της απόκτησης μορίων γλωσσομάθειας μέσω ενός τίτλου σπουδών, χωρίς να πραγματοποιείται αντίστοιχος έλεγχος της πραγματικής γλωσσικής επάρκειας.

Η πρόταση του ΑΣΕΠ για εξετάσεις από το 2029

Μπροστά σε αυτή την εικόνα, ο Θάνος Παπαϊωάννου ζήτησε να ξεκινήσει άμεσα διάλογος με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και τους εμπλεκόμενους οργανισμούς.

Η σημαντικότερη πρότασή του αφορά την ίδια τη διαδικασία ελέγχου της γλωσσομάθειας των υποψηφίων. Πρότεινε από το 2029 το ΑΣΕΠ να εξετάζει το ίδιο τους υποψηφίους σε αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά, υπό την προϋπόθεση ότι θα του δοθούν τα απαραίτητα μέσα για να οργανώσει τις συγκεκριμένες εξετάσεις.

Μέχρι τότε, τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης των ελέγχων στους φορείς πιστοποίησης και ιδιαίτερα στις διαδικτυακές εξετάσεις.

Το κρίσιμο ζήτημα, σύμφωνα με όσα έθεσε, είναι να ελέγχεται ποιος πραγματικά συμμετέχει σε μία διαδικτυακή εξέταση, εάν ο εξεταζόμενος δέχεται βοήθεια και κατά πόσο όλοι οι αδειοδοτημένοι φορείς μπορούν να εγγυηθούν τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της διαδικασίας.

Πρόταση και για τους τίτλους σπουδών του εξωτερικού

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ πρότεινε παράλληλα τη μεταφορά της αρμοδιότητας επαγγελματικής αναγνώρισης τίτλων από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

Όπως ανέφερε, έχει ήδη παρουσιάσει τους συγκεκριμένους προβληματισμούς στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και προτίθεται να τους συμπεριλάβει στην ετήσια Έκθεση του ΑΣΕΠ που θα παρουσιαστεί τον Οκτώβριο.

Στο επίκεντρο η πραγματική γνώση πίσω από το πιστοποιητικό

Η συζήτηση που ανοίγει πλέον αφορά όχι μόνο το εάν ένα πιστοποιητικό είναι τυπικά αναγνωρισμένο, αλλά και κατά πόσο αντανακλά τις πραγματικές γλωσσικές δεξιότητες του κατόχου του.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ALTE, Βάλντεμαρ Μαρτίνιουκ, περιέγραψε το ζήτημα ως μία αντιπαράθεση ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και την εξαπάτηση, θέτοντας ως βασικό ερώτημα ποιο πρέπει να είναι το πρώτο βήμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο σύστημα.

Με την ALTE να προετοιμάζεται να μεταφέρει τα συμπεράσματα του φόρουμ στις ελληνικές αρχές και τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ να ζητά άμεσους ελέγχους και εξέταση των πραγματικών γλωσσικών δεξιοτήτων, το σύστημα πιστοποίησης γλωσσομάθειας μπαίνει πλέον στο επίκεντρο της συζήτησης.