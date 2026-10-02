Ειδική Αγωγή: Καταγγελίες για σημαντικά κενά μετά τη Β’ φάση – «Τα σχολεία υπολειτουργούν»

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Την εικόνα των εκπαιδευτικών κενών στην Ειδική Αγωγή και τα προβλήματα που παραμένουν στα σχολεία θέτει στο επίκεντρο ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, καλώντας εκπαιδευτικούς, γονείς, εργαζόμενους και φορείς σε Πανελλαδική Σύσκεψη την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

Κάλεσμα σε εκπαιδευτικούς, γονείς και εργαζόμενους να συμμετάσχουν στην Πανελλαδική Σύσκεψη για την Ειδική Αγωγή απευθύνει ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στην αίθουσα του Συνδικάτου Οικοδόμων, με αντικείμενο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ειδική Αγωγή και τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η νέα σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει με σημαντικές δυσκολίες, καθώς παραμένουν προβλήματα στη χρηματοδότηση της παράλληλης στήριξης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι σχολικές εγκαταστάσεις χαρακτηρίζονται ακατάλληλες ή ανεπαρκείς για τον αριθμό των μαθητών. Παράλληλα, ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής επισημαίνει ότι νέα ειδικά σχολεία που έχουν εξαγγελθεί δεν έχουν ακόμη τεθεί σε λειτουργία.

Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκονται επίσης τα προβλήματα στη μαθητική μεταφορά, τα οποία ο Σύλλογος αποδίδει μεταξύ άλλων στην ανάθεσή της σε ιδιώτες, καθώς και τα εκπαιδευτικά κενά που, όπως υποστηρίζει, εξακολουθούν να καταγράφονται ακόμη και μετά τη Β’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών.

Η Πανελλαδική Σύσκεψη έχει ως στόχο, σύμφωνα με τον ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, την ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών, τον συντονισμό των δράσεων και τη διαμόρφωση κοινών αποφάσεων για τα ζητήματα της Ειδικής Αγωγής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

H σχολική χρονιά ξεκίνησε με εκατοντάδες κενά σε ΕΕΠ και ΕΒΠ και τα βλέπουμε να παραμένουν και μετά τη Β’ φάση!

Οι μαθητές και οι μαθήτριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες βρίσκονται και πάλι χωρίς την αναγκαία υποστηρικτική φροντίδα, χωρίς τους ανθρώπους που εξασφαλίζουν στοιχειωδώς το δικαίωμα τους στη μόρφωση, στην κοινωνική ένταξη και στη στήριξη της καθημερινότητάς τους στο σχολείο. Ταυτόχρονα, εκατοντάδες συνάδελφοι παραμένουν σε καθεστώς ανασφάλειας, με τα έξοδα να τρέχουν!

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα εναπομείναντα κενά πανελλαδικώς ανέρχονται στα 2.533! Συγκεκριμένα, 938 στα Γενικά Σχολεία, 1.173 κενά στις ΣΜΕΑΕ, 162 κενά στα ΚΕΔΑΣΥ και 260 κενά στις ΕΔΥ!

Οι προσλήψεις στην Αττική :

Αποδεικνύεται και πρακτικά λοιπόν, ότι οι δηλώσεις του ΥΠΑΙΘΑ περί «ιδιαίτερης έμφασης στην Ειδική Αγωγή» όχι μόνο είναι μύθοι αλλά και ανακρίβειες…

Αναρωτιόμαστε λοιπόν: τους απασχολούν οι ανάγκες των μαθητών, η ανασφάλεια των χιλιάδων αναπληρωτών και «η προσπάθεια στήριξης της μάθησης, με περισσότερες δυνατότητες πρόσβασης στη γνώση» όπως θέλουν να λένε; Ή το μόνο που τους απασχολεί είναι να παρουσιάζεται μια στρεβλή εικόνα για τα σχολεία; Γιατί την ίδια στιγμή που τα σχολεία κυριολεκτικά υπολειτουργούν, δίνονται δις ευρώ για πολεμικούς εξοπλισμούς και συγκεκριμένα για το αντιπλοϊκό και αντιαεροπορικό εξοπλιστικό πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα», ύψους άνω των 3 δισ. Ευρώ, θέτοντας τη χώρα μας σε τεράστιο κίνδυνο εμπλοκής στα νατοϊκά σχέδια.

Δε θα ανεχτούμε άλλο αυτήν την κατάσταση! Η εκπαίδευση των μαθητών μας δεν μπορεί να μπαίνει στη ζυγαριά των περικοπών και των “δημοσιονομικών περιορισμών”. Καταγγέλλουμε την πολιτική υποχρηματοδότησης και της μόνιμης ανασφάλειας. Δεν δεχόμαστε τα σχολεία να λειτουργούν «κουτσουρεμένα», ενώ ταυτόχρονα δίνονται δις ευρώ για πολεμικούς εξοπλισμούς!

Απαιτούμε:

Μαζικούς μόνιμους διορισμούς ΕΕΠ και ΕΒΠ, ώστε να καλυφθούν όλες οι πραγματικές ανάγκες.

Κάλυψη όλων των κενών με τη Γ΄ φάση προσλήψεων, χωρίς καμία καθυστέρηση.

Ενίσχυση του αριθμού των οργανικών θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ στα σχολεία και στα ΚΕΔΑΣΥ και προκήρυξή τους προς μόνιμο διορισμό.

Ουσιαστική στήριξη των μαθητών και μαθητριών με αναπηρία και ειδικές ανάγκες, με όλα τα απαραίτητα μέσα και προσωπικό.

Συμμετέχουμε στην Πανελλαδική Σύσκεψη για την Ειδική Αγωγή την Κυριακή 4 Οκτώβρη στις 6:30μμ, στην αίθουσα του Συνδικάτου Οικοδόμων (Βερανζέρου 1 Πλ. Κάνιγγος 2ος όροφος) μαζί με Γονείς και κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους στην ειδική αγωγή, εκπρόσωπους συλλόγων και άλλων φορέων του κινήματος, ανάπηρους, χρόνια πάσχοντες για κοινό συντονισμό το αμέσως επόμενο διάστημα.