Πανεπιστήμιο Κρήτης: Κέντρο Προσομοίωσης για την εκπαίδευση των νέων γιατρών

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To νέο Κέντρο Προσομοίωσης και Κλινικών Δεξιοτήτων δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει στους φοιτητές ένα σύγχρονο περιβάλλον εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης.

Μια νέα εκπαιδευτική δομή, με στόχο την ενίσχυση της πρακτικής εκπαίδευσης και την ανάπτυξη των κλινικών δεξιοτήτων των φοιτητών, ξεκίνησε τη λειτουργία της στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πρόκειται για το νέο Κέντρο Προσομοίωσης και Κλινικών Δεξιοτήτων, τη δημιουργία του οποίου χαιρετίζει ο πρύτανης του Ιδρύματος, καθηγητής Γιώργος Κοντάκης.

Σύμφωνα με τον Πρύτανη, το νέο Κέντρο αποτελεί σημαντική εκπαιδευτική δομή, η οποία διευρύνει ουσιαστικά τις δυνατότητες εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης των φοιτητών και φοιτητριών της Ιατρικής Σχολής.

Η δημιουργία του εντάσσεται στην προσπάθεια περαιτέρω αναβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προσφέροντας ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον στο οποίο οι φοιτητές θα μπορούν να αναπτύσσουν και να καλλιεργούν κλινικές δεξιότητες.

Ο κ. Κοντάκης εξέφρασε τα θερμά συγχαρητήριά του στην κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής, καθηγήτρια Ελένη Παπαδάκη, υπογραμμίζοντας την πρωτοβουλία, το όραμα και τη συμβολή της στην υλοποίηση του εγχειρήματος. Παράλληλα, συγχαίρει τα μέλη ΔΕΠ, καθώς και όλους όσοι συνεργάστηκαν και εργάστηκαν για τη δημιουργία του Κέντρου.

Όπως επισημαίνει, πρωτοβουλίες αυτού του χαρακτήρα αναδεικνύουν τη δυναμική της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης και καταδεικνύουν ότι η συνεργασία, η δημιουργικότητα και η προσήλωση στη συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η πρυτανική αρχή εκφράζει, παράλληλα, την προσδοκία το νέο Κέντρο Προσομοίωσης και Κλινικών Δεξιοτήτων να εξελιχθεί σε σημαντικό εκπαιδευτικό πυλώνα της Ιατρικής Σχολής και να αξιοποιηθεί προς όφελος των φοιτητών και φοιτητριών της.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης επισημαίνει ακόμη ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μπορεί να λειτουργήσει ως «πηγή έμπνευσης και παράδειγμα για τις υπόλοιπες Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης», ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη αντίστοιχων καινοτόμων δράσεων και υποδομών που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της συνολικής ακαδημαϊκής πορείας του Ιδρύματος.