Προσλήψεις: 422 θέσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους – Όλες οι ειδικότητες

Νέο μέτωπο αντιδράσεων ανοίγει γύρω από το πλαίσιο για τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις, με την Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΟΛΤΕΕ) να προειδοποιεί ότι η γραφειοκρατία, το κόστος και οι αυξημένες ευθύνες που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί μπορούν στην πράξη να λειτουργήσουν ως εμπόδιο ακόμη και για σύντομες διδακτικές επισκέψεις.