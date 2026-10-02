Προσλήψεις: 422 θέσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους – Όλες οι ειδικότητες
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Σε 422 προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη αναγκών σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία σε όλη τη χώρα προχωρά το υπουργείο Πολιτισμού μέσω προκήρυξης του ΑΣΕΠ.
Πάνω από 400 προσλήψεις θα γίνουν στο υπουργείο Πολιτισμού, σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, μέσω της προκήρυξης του ΑΣΕΠ.
Η πλειοψηφία των θέσεων θα καλυθφθεί από αποφοίτους Λυκείου και Γυμνασίου, 364 στις 422 συνολικά, ενώ όλες οι προσλήψεις α υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 5 μηνης διάρκειας.
Οι προσλήψεις κατανέμονται σε 54 Εφορείες Αρχαιοτήτων σε όλη τη χώρα καθώς και στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας, στο Επιγραφικό Μουσείο, στο Νομισματικό Μουσείο, στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού και στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης»-Κέντρο Μουσικολογίας.
Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:
- ΤΕ Λογιστικού
- ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων
- ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων
- ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας εσωτερικών χώρων
Δείτε την προκήρυξη εδώ
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