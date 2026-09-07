Νεοδιόριστη εκπαιδευτικός έμενε σε σκηνή με την 4χρονη κόρη της – Παρέμβαση του Δήμου Αποκορώνου

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Νεοδιόριστη εκπαιδευτικός σε σκηνή με το παιδί της: Η λύση που βρέθηκε μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης

Λύση, έστω και προσωρινή, βρέθηκε για τη νεοδιόριστη εκπαιδευτικό που αναγκάστηκε να μένει σε σκηνή μαζί με την 4χρονη κόρη της, καθώς αδυνατούσε να βρει διαθέσιμη κατοικία λόγω του υψηλού κόστους και της περιορισμένης προσφοράς στέγης. Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, ο Δήμος Αποκορώνου κινητοποιήθηκε, προσφέροντάς της χώρο για να στεγαστεί μαζί με το παιδί της.

Η περίπτωση της εκπαιδευτικού αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το οξύ στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν νεοδιόριστοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές, όπου τα διαθέσιμα σπίτια λιγοστεύουν και τα ενοίκια βρίσκονται σε επίπεδα δύσκολα διαχειρίσιμα με τους μισθούς τους.

Από τη σκηνή σε προσωρινό χώρο στέγασης

Η νεοδιόριστη εκπαιδευτικός είχε φτάσει στο σημείο να διαμένει σε σκηνή μαζί με την 4χρονη κόρη της στο κάμπινγκ των Αγίων Αποστόλων, καθώς δεν είχε καταφέρει να εξασφαλίσει κατοικία στα Χανιά.

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Μετά τη δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεσή της, ο Δήμος Αποκορώνου, στην περιοχή όπου έχει διοριστεί, προχώρησε στην εξεύρεση προσωρινής λύσης.

Ο δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και της πρότεινε να φιλοξενηθεί στο Παρθεναγωγείο Βάμου, δημοτικό χώρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης.

Η εκπαιδευτικός αποδέχθηκε την πρόταση και αναμένεται να μεταβεί στον χώρο.

«Για εμάς αυτό δεν είναι μια πράξη φιλοξενίας, είναι θέμα ανθρωπιάς, αξιοπρέπειας και ευθύνης», ανέφερε ο δήμαρχος.

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«Τα σπίτια λιγοστεύουν, τα ενοίκια ανεβαίνουν»

Η συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, δεν αντιμετωπίζεται από τον Δήμο ως ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ο Χαράλαμπος Κουκιανάκης έθεσε ευρύτερα το ζήτημα της στέγασης των εκπαιδευτικών, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που δημιουργούνται σε περιοχές με αυξημένη τουριστική δραστηριότητα.

Όπως ανέφερε, είναι δύσκολο ένας εκπαιδευτικός να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις όταν δεν μπορεί να εξασφαλίσει στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης για τον ίδιο και την οικογένειά του.

«Τα σπίτια λιγοστεύουν, τα ενοίκια ανεβαίνουν και οι μισθοί των εκπαιδευτικών δεν ακολουθούν το κόστος ζωής», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το πρόβλημα, όπως υπογράμμισε, δεν περιορίζεται στους εκπαιδευτικούς, αλλά επηρεάζει εργαζόμενους, νέες οικογένειες και ανθρώπους που επιθυμούν να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στην περιοχή.

Αναζητούνται πιο μόνιμες λύσεις για τους εκπαιδευτικούς

Την ίδια στιγμή, ο Δήμος επεξεργάζεται δύο συγκεκριμένες λύσεις για τη στέγαση εκπαιδευτικών και εργαζομένων, οι οποίες δεν θα βασίζονται αποκλειστικά στην αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η αξιοποίηση διαθέσιμων δημοτικών και άλλων χώρων, καθώς και η ανάπτυξη συνεργασιών με ιδιώτες και φορείς.

Στόχος, σύμφωνα με τον δήμαρχο, είναι να δημιουργηθεί ένα «πραγματικό δίχτυ προστασίας» για όσους φτάνουν στην περιοχή προκειμένου να εργαστούν.

«Ο Αποκόρωνας δεν μπορεί να είναι ένας τόπος όπου έχουμε σχολεία αλλά δεν μπορούμε να στεγάσουμε τους ανθρώπους που διδάσκουν μέσα σε αυτά», τόνισε.

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα στους κατοίκους που διαθέτουν κλειστά σπίτια, διαμερίσματα προς ενοικίαση ή χώρους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προσωρινά για τη φιλοξενία εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους, να συνδράμουν στην προσπάθεια.