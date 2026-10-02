«Εισιτήριο» για τα Πανεπιστήμια οι μαθητικοί διαγωνισμοί: Ποιοί μπορούν να μπουν καθ’ υπέρβαση
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Έναν διαφορετικό δρόμο προς τα Πανεπιστήμια ανοίγουν οι διακρίσεις σε μαθητικούς διαγωνισμούς, καθώς μαθητές και μαθήτριες που ξεχωρίζουν μπορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να αποκτήσουν τη δυνατότητα εγγραφής σε σχολές και τμήματα καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.
Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή αιτημάτων έγκρισης μαθητικών διαγωνισμών, οι οποίοι παρέχουν στους διακριθέντες και τις διακριθείσες τη δυνατότητα να εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων.
Η διαδικασία αφορά την έγκριση των μαθητικών διαγωνισμών που μπορούν να συνδεθούν με τη συγκεκριμένη δυνατότητα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Η πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας
Με την πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς να υποβάλουν αιτήματα για την έγκριση μαθητικών διαγωνισμών, προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες που διακρίνονται σε αυτούς να μπορούν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα εγγραφής στα Πανεπιστήμια καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων.
Πρόκειται για ειδική δυνατότητα που συνδέει τις διακρίσεις σε εγκεκριμένους μαθητικούς διαγωνισμούς με την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με βάση τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται από το ισχύον πλαίσιο.
Στο επίκεντρο της νέας πρόσκλησης βρίσκεται επομένως η διαδικασία έγκρισης των διαγωνισμών, καθώς δεν αρκεί απλώς η συμμετοχή ή η διάκριση σε οποιαδήποτε μαθητική διοργάνωση. Ο διαγωνισμός θα πρέπει να πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και να λάβει τη σχετική έγκριση, ώστε η διάκριση να μπορεί να συνδεθεί με την καθ’ υπέρβαση εγγραφή σε Πανεπιστήμιο.
Οι φορείς που ενδιαφέρονται καλούνται να ακολουθήσουν τη διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτημάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας.
Η πρόσκληση εδώ
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