«Εισιτήριο» για τα Πανεπιστήμια οι μαθητικοί διαγωνισμοί: Ποιοί μπορούν να μπουν καθ’ υπέρβαση

Στην ενίσχυση των προγραμμάτων απασχόλησης για γυναίκες, ανέργους σε απομακρυσμένες περιοχές, άτομα άνω των 55 ετών και συμπολίτες με αναπηρία προχωρά το υπουργείο Εργασίας, με την υπουργό Νίκη Κεραμέως να προαναγγέλλει 5.000 επιπλέον θέσεις πλήρους απασχόλησης για άνεργες γυναίκες.

Μια νέα δράση που επιχειρεί να δημιουργήσει δίαυλο συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα, με στόχο η ιδιωτική πρωτοβουλία να συμβάλει έμπρακτα στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους νέους ανθρώπους της χώρας.

Tο μέτρο προέκυψε έπειτα από παρέμβαση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Νίκος Πλουμπίδης» και της ΕΛΜΕ Πειραιά, ενώ οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τον Σύλλογο, ώστε να καταγραφούν και να ενημερωθούν οι αρμόδιοι Δήμοι για τη διαδικασία εφαρμογής της απαλλαγής.

Την προσαγωγή 12 μαθητών του 3ου Γυμνασίου Καματερού, οι οποίοι, σύμφωνα με την ΟΒ Μαθητών Αγίων Αναργύρων – Καματερού της ΚΝΕ, συμμετείχαν στην κατάληψη του σχολείου τους, καταγγέλλει η οργάνωση.

Τη σημασία της οικονομικής παιδείας και της εξοικείωσης των νέων με βασικές οικονομικές έννοιες ανέδειξε η τελετή βράβευσης του 7ου μαθητικού διαγωνισμού στα οικονομικά «ΕΡΜΗΣ», που πραγματοποιήθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Με 19.504 νέους καταρτιζόμενους ξεκινά την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου το φθινοπωρινό εξάμηνο στις 116 Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) του υπουργείου Παιδείας.

Στη χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Πατρών με 8.175.000 ευρώ για την καταβολή του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος προχωρά το υπουργείο Παιδείας, καλύπτοντας το σύνολο των εκκαθαρισμένων αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Την ανάγκη για ουσιαστική προστασία και στήριξη των εκπαιδευτικών, με αφορμή τα περιστατικά λεκτικής και σωματικής βίας στα σχολεία, αναδεικνύει ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Παραστατίδης.

Στο Ηράκλειο και τα Χανιά τα σχολεία αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά, ενώ σε Ρέθυμνο και Λασίθι έχουν αποφασιστεί αναστολές λειτουργίας σε συγκεκριμένους δήμους, με τους αρμόδιους φορείς να παραμένουν σε επιφυλακή.

Με αφορμή το περιστατικό ξυλοδαρμού στα Άνω Λιόσια, η Βιολέττα Γαλανοπούλου της ΔΟΕ περιγράφει στο iPaideia.gr τη ζοφερή πραγματικότητα τα σχολεία, στη σκιά του κοινωνικού αυτοματισμού ότι «για όλα φταίει ο δάσκαλος».

Αντιγριπικός εμβολιασμός παιδιών: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς πριν κλείσουν ραντεβού

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την ενίσχυση του μητρώου αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σε ειδικότητες και γεωγραφικές περιοχές όπου έχουν εξαντληθεί οι ισχύοντες πίνακες κατάταξης.

Νέο μέτωπο αντιδράσεων ανοίγει γύρω από το πλαίσιο για τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις, με την Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΟΛΤΕΕ) να προειδοποιεί ότι η γραφειοκρατία, το κόστος και οι αυξημένες ευθύνες που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί μπορούν στην πράξη να λειτουργήσουν ως εμπόδιο ακόμη και για σύντομες διδακτικές επισκέψεις.

Νέο πλαίσιο για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών στα παραρτήματα μη κρατικών πανεπιστημίων θέτει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, με δύο αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Έναν διαφορετικό δρόμο προς τα Πανεπιστήμια ανοίγουν οι διακρίσεις σε μαθητικούς διαγωνισμούς, καθώς μαθητές και μαθήτριες που ξεχωρίζουν μπορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να αποκτήσουν τη δυνατότητα εγγραφής σε σχολές και τμήματα καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.

Καταγγελίες για Proficiency σε τρεις ημέρες, «επιτυχία 99%» και πιστοποιητικά χωρίς παρουσία στις εξετάσεις ανοίγουν μεγάλη συζήτηση για την αξιοπιστία της γλωσσομάθειας.

Την ώρα που τα σχολεία της Δ΄ Αθήνας αντιμετωπίζουν πολλά κενά εκπαιδευτικών, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας «ξέχασε» να δηλώσει τα κενά της Γενικής Αγωγής, με αποτέλεσμα να μην προσληφθεί ούτε ένας/μία εκπαιδευτικός!

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ιουνίου 2026 θα μπορούν να εισαχθούν καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, με το ειδικό ποσοστό να καθορίζεται με νεότερη υπουργική απόφαση και να μην υπερβαίνει το 2% ανά κατηγορία Λυκείου.

«Εισιτήριο» για τα Πανεπιστήμια οι μαθητικοί διαγωνισμοί: Ποιοί μπορούν να μπουν καθ’ υπέρβαση

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

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Έναν διαφορετικό δρόμο προς τα Πανεπιστήμια ανοίγουν οι διακρίσεις σε μαθητικούς διαγωνισμούς, καθώς μαθητές και μαθήτριες που ξεχωρίζουν μπορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να αποκτήσουν τη δυνατότητα εγγραφής σε σχολές και τμήματα καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.