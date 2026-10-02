Προσλήψεις αναπληρωτών: Απίστευτο κι όμως αληθινό – «Ξέχασαν» να στείλουν τα κενά και δεν έγινε ούτε μία πρόσληψη στη Γενική Αγωγή

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Την ώρα που τα σχολεία της Δ΄ Αθήνας αντιμετωπίζουν πολλά κενά εκπαιδευτικών, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας «ξέχασε» να δηλώσει τα κενά της Γενικής Αγωγής, με αποτέλεσμα να μην προσληφθεί ούτε ένας/μία εκπαιδευτικός!

Σοβαρή καταγγελία για τη Δ΄ Αθήνας και τα κενά που εξακολουθούν να «πνίγουν» τα σχολεία κάνει, μιλώντας αποκλειστικά στο iPaideia.gr, η Βιολέττα Γαλανοπούλου από τη ΔΟΕ, αποκαλύπτοντας ότι στη Β΄ φάση προσλήψεων δεν τοποθετήθηκε ούτε ένας αναπληρωτής Γενικής Αγωγής στην περιοχή, καθώς, όπως καταγγέλλει, η Διεύθυνση «ξέχασε να στείλει τα κενά στο Υπουργείο Παιδείας».

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την ίδια, είναι μια ολόκληρη και ιδιαίτερα μεγάλη εκπαιδευτική περιοχή να παραμένει αντιμέτωπη με σημαντικές ελλείψεις, την ώρα που τα σχολεία εξακολουθούν να μην έχουν τις ειδικότητες που χρειάζονται. Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στις σχολικές μονάδες της Δ΄ Αθήνας, καθώς η επόμενη κανονική φάση προσλήψεων αναμένεται τον Νοέμβριο.

«Συνεχίζουμε να μην έχουμε ειδικότητες. Η Δ΄ Αθήνας δεν πήρε κανέναν αναπληρωτή στη Β΄ φάση στη Γενική Αγωγή, γιατί ξέχασε να στείλει τα κενά στο Υπουργείο Παιδείας. Έχουν θορυβηθεί όλα τα σχολεία σε αυτή την τεράστια περιοχή», αναφέρει χαρακτηριστικά η Βιολέττα Γαλανοπούλου στο iPaideia.gr.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η ΔΟΕ ζητά άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας και συμπληρωματική φάση προσλήψεων αναπληρωτών, ώστε τα σχολεία να μη χρειαστεί να περιμένουν μέχρι τη Γ΄ φάση.

«Εμείς ζητάμε εδώ και τώρα το Υπουργείο να δώσει λύση με συμπληρωματική φάση αναπληρωτών. Δεν γίνεται μια ολόκληρη Διεύθυνση να περιμένει τον Νοέμβριο για τη Γ΄ φάση αναπληρωτών. Τα κενά συνεχίζουν να παραμένουν», τονίζει.