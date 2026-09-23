Διεθνείς συνεργασίες για το Foundation in Art, Design & Media Practice των Εκπαιδευτηρίων Δούκα

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Το BTEC των Εκπαιδευτηρίων Δούκα θα συνεργαστεί με το University of the Arts London και το Istituto Marangoni.

Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα ενισχύουν τη διεθνή διάσταση του BTEC Foundation in Art, Design & Media Practice μέσα από δύο σημαντικές συνεργασίες με το University of the Arts London – UAL και το Istituto Marangoni.

Οι συνεργασίες δημιουργούν ουσιαστικές ευκαιρίες για μαθητές που σχεδιάζουν το μέλλον τους στους τομείς της Τέχνης, του Design, της Μόδας και των Media, συνδέοντας τη συστηματική προ-πανεπιστημιακή προετοιμασία με πανεπιστήμια διεθνούς κύρους.

Η συνεργασία με το University of the Arts London καλύπτει τα προπτυχιακά προγράμματα τεσσάρων διακεκριμένων UAL Colleges: London College of Communication, Chelsea College of Arts, Camberwell College of Arts και Wimbledon College of Arts.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε workshops με καθηγητές του UAL, να λαμβάνουν καθοδήγηση για τις αιτήσεις τους και να επισκέπτονται τα Colleges στο Λονδίνο. Όσοι γίνονται δεκτοί σε επιλέξιμο προπτυχιακό πρόγραμμα δικαιούνται έκπτωση 20% στα δίδακτρα.

Η συνεργασία με το Istituto Marangoni διευρύνει ακόμη περισσότερο τις επιλογές για μαθητές που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για Fashion, Design και συναφή δημιουργικά πεδία. Προβλέπει προτεραιότητα στην αξιολόγηση των αιτήσεων, εγγυημένη συνέντευξη, υποστήριξη κατά την προετοιμασία και έκπτωση 20% στα δίδακτρα.

Οι παροχές αφορούν τα campuses του Istituto Marangoni σε Μιλάνο, Φλωρεντία, Παρίσι, Λονδίνο, Ντουμπάι και Ριάντ, προσφέροντας στους υποψηφίους πρόσβαση σε ένα ευρύ διεθνές δίκτυο σπουδών στους τομείς της Μόδας, του Design και της Δημιουργικής Βιομηχανίας.

Το αγγλόφωνο πρόγραμμα – με έμφαση στη βιωματική μάθηση, την έρευνα, τον πειραματισμό και τα προσωπικά δημιουργικά projects – προσφέρεται στα Εκπαιδευτήρια Δούκα από το 2008 και οδηγεί στο Pearson BTEC Level 3 Foundation Diploma in Art, Design and Media Practice.

Οι εγγραφές ολοκληρώνονται στις 10 Οκτωβρίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το πρόγραμμα, τις επιλογές φοίτησης και τις προϋποθέσεις εγγραφής στην ιστοσελίδα του προγράμματος.