Κωνσταντίνου (ΟΛΜΕ): Πάνω από 10.000 τα κενά στα σχολεία – Ετοιμάζονται κινητοποιήσεις

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«Καμπανάκι» από τον αντιπρόεδρο της ΟΛΜΕ για τις ελλείψεις στις τάξεις με το πρώτο σχολικό κουδούνι και για το κλείσιμο μονάδων λόγω μείωσης του μαθητικού πληθυσμού.

Για πάνω από 10.000 κενά στα σχολεία όλης της χώρας έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ, Νικηφόρος Κωνσταντίνου.

Ο ίδιος ανέφερε ότι παρόλο που το Υπουργείο Παιδείας έχει υποσχεθεί ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα υπάρξει ένας δεύτερος κύκλος πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, περίπου 6.000, και πάλι τα κενά δεν θα καλυφθούν.

Ο κ. Κωνσταντίνου, σε συνέντευξη που έδωσε στον Αθήνα 9,84 εξέφρασε ακόμα την ανησυχία του σχετικά με τις συγχωνεύσεις, τις περικοπές και το κλείσιμο σχολικών μονάδων, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι υπάρχει ήδη μια απόφαση της ΑΔΕΔΥ για κινητοποίηση μέχρι τέλος Οκτωβρίου.

«Υπολογίζουμε γύρω στις 45.000-50.000 κενά σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια. Έχουν γίνει περίπου 5.500 χιλιάδες μόνιμοι διορισμοί και υπάρχουν 30.000 αναπληρωτές» δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ και συνέχισε: «Επομένως, τα κενά που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι από 10.000-15.000. Το Υπουργείο έχει υποσχεθεί ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα υπάρξει ένας δεύτερος κύκλος αναπληρωτών, γύρω στις 6.000. Αλλά και πάλι τα κενά δεν θα καλυφθούν».

«Τα κενά πρέπει να καλύπτονται με μόνιμους διορισμούς»

«Τα κενά που υπάρχουν καλύπτονται με αναπληρωτές. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να καλύπτονται με μόνιμους διορισμούς γιατί ο μόνιμος εκπαιδευτικός είναι την 1η Σεπτεμβρίου στο σχολείο και φεύγει στα τέλη Ιουνίου. Είναι όλη τη χρονιά εκεί και μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή. Ο αναπληρωτής μπορεί να πάει τον Σεπτέμβριο αλλά μπορεί να πάει και τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. Πέρυσι είχαμε προσλήψεις αναπληρωτών ακόμα και τον Μάρτιο όταν η εκπαιδευτική διαδικασία ήταν σε πολύ προχωρημένο στάδιο και έφτανε σχεδόν στο τέλος της. Υπάρχουν ειδικότητες που δεν καλύφθηκαν μέχρι το τέλος της χρονιάς όπως γυμναστές, καλλιτεχνικών, μουσικής, ξένων γλωσσών. Κάθε χρόνο μένουν κενά».

Όσον αφορά στο κλείσιμο των σχολείων εξαιτίας της μείωσης του μαθητικού πληθυσμού ο κ. Κωνσταντίνου επισήμανε ότι σε αρκετές περιπτώσεις «προηγείται το κλείσιμο σχολείων από τη μείωση τμημάτων», προσθέτοντας ωστόσο, ότι η μείωση του μαθητικού πληθυσμού δεν μπορεί να αποτελεί πρόσχημα για την πρόωρη κατάργηση σχολείων που μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν.

Σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχουν περιοχές όπου εξακολουθούν να υπάρχουν μαθητές και δυνατότητα λειτουργίας των σχολείων, ωστόσο το Υπουργείο Παιδείας προχωρά σε αποφάσεις κλεισίματος, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να μην υπάρχει δυνατότητα στελέχωσής τους.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η ΟΛΜΕ είναι αντίθετη στο ενδεχόμενο η τηλεκπαίδευση να αποτελέσει λύση για τη λειτουργία σχολείων σε απομακρυσμένες περιοχές αντί της δια ζώσης παρουσίας εκπαιδευτικών, καθώς, όπως υποστήριξε «η εξ αποστάσεως διδασκαλία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη» κάτι που – όπως είπε- θα υποβαθμίσει τη σχολική και εκπαιδευτική διαδικασία.

«Όλα τα δημοτικά της χώρας έχασαν από ένα τμήμα»

«Πέρυσι τον Σεπτέμβριο όλα τα δημοτικά της χώρας έχασαν από ένα τμήμα. Αυτό μπορεί να σημαίνει από έναν, δύο ή τρεις μαθητές στα πιο μικρά σχολεία, μέχρι 15-20 μαθητές στα μεγαλύτερα. Αυτό μας ανησυχεί όχι μόνο σαν κλάδο αλλά και εθνικά. Δυστυχώς, δεν γίνεται τίποτα. Παραμένουμε στην ίδια λογική ότι θα καλύψω ό,τι κενά παρουσιάζω πάντα με αναπληρωτές. Πρέπει να σταματήσει αυτό» ανέφερε ο αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ.

Ο ίδιος συνεχίζοντας τόνισε ότι: «Πρέπει να κρατήσουμε σχολεία ζωντανά ακόμα και στις εσχατιές, για εθνικούς λόγους. Οι συνάδελφοί μας, καλώς ή κακώς, πηγαίνουν σε αυτά και τα στελεχώνουν. Και επειδή είναι δυσπρόσιτα και έχουν παραπάνω μόρια, στελεχώνονται και πρώτα και κατ’ εξαίρεση πολλές φορές».

«Έκλεισαν 200 σχολεία την άνοιξη, 600 την προηγούμενη»

«Υπάρχουν περιοχές όπου σχολεία έχουν κλείσει νωρίτερα με τη λογική ότι την επόμενη χρονιά δεν θα υπάρχουν παιδιά, επομένως, οι μαθητές θα πρέπει να μετακινηθούν σε γειτονικά νησιά. Αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Την άνοιξη έκλεισαν 200 σχολεία ενώ την προηγούμενη άνοιξη είχαν κλείσει 600. Ανάμεσα σε αυτά υπάρχουν και σχολεία τα οποία θα μπορούσαν να στελεχωθούν και να λειτουργήσουν κανονικά, με εκπαιδευτικούς που θα μπορούσαν να υπηρετήσουν σε αυτά».